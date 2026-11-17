La coordinación de acciones ante El Niño y el avance de obras públicas para Concordia fueron los principales temas de una reunión que mantuvieron el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el intendente Francisco Azcué, en Casa de Gobierno, en Paraná. Durante el encuentro, las autoridades analizaron los protocolos de emergencia frente a fenómenos meteorológicos y repasaron proyectos de infraestructura para la ciudad.

La reunión contó también con la participación del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello. Los funcionarios evaluaron la disponibilidad de recursos y los mecanismos de respuesta ante posibles crecidas del río Uruguay y tormentas de fuerte intensidad.

Azcué explicó que mantiene una comunicación permanente con el Ejecutivo provincial para realizar un seguimiento de las situaciones que pueden afectar a Concordia.

"Repasamos cuestiones que tienen que ver con la situación de emergencia. Yo siempre le voy reportando al gobernador y él está muy sobre el tema, aceitando todos los protocolos y los recursos que necesitamos para dar respuesta al fenómeno de El Niño, que no es solamente la crecida del río, sino distintos episodios que lamentablemente ocurren como tormentas fuertes", señaló.

Obras de cloacas, escuelas y hospitales

Además de la prevención frente a contingencias meteorológicas, las autoridades abordaron proyectos vinculados con el saneamiento, la infraestructura educativa y los establecimientos sanitarios.

Entre las iniciativas analizadas se destacó una obra de cloacas que se encuentra próxima a ingresar en proceso de licitación, mediante la Comisión Administradora del Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg).

El intendente brindó detalles sobre las gestiones realizadas ante organismos provinciales y las intervenciones previstas en distintos edificios públicos. "Se está por licitar una obra importante de cloacas con Cafesg. En otros casos, el Gobierno, a través de este organismo, está interviniendo en varias escuelas y hospitales, así que poniéndonos al día, gestionando y trabajando", expresó.

Una agenda de trabajo permanente

El presidente municipal indicó que los encuentros institucionales forman parte de una agenda compartida que incluye desarrollo humano, producción y obras públicas.

También mencionó que las reuniones se realizan tanto en Casa de Gobierno como en Concordia, durante las recorridas que el mandatario provincial efectúa por distintas localidades entrerrianas. "Esto requiere trabajo cotidiano, permanente y es importante hacerlo de esta manera. Somos parte del mismo equipo de una gestión que está liderada por el gobernador Frigerio", concluyó Azcué.