La histórica fábrica de yeso Compañía Corral cerró su planta de General Roca, en Río Negro, después de más de 120 años de actividad, en medio de la crisis que atraviesa la industria de la construcción. La decisión implicó el despido de los últimos 12 empleados, incluido el gerente del establecimiento, y el traslado de la producción a la provincia de La Pampa.

La medida fue adoptada por el grupo multinacional belga Etex, propietario de la marca Durlock en Argentina, que resolvió concentrar sus operaciones en una planta de mayor capacidad ubicada en General Acha, La Pampa.

Según informó el diario Río Negro, la compañía atribuyó la decisión a la fuerte caída de la demanda de materiales para la construcción y a los cambios estructurales que atraviesa el sector. En ese contexto, avanzó con una reorganización de su estructura productiva para reducir costos.

Despidos y cierre definitivo de la planta

El cierre se confirmó durante la segunda semana de noviembre, después de varios días de incertidumbre entre los trabajadores. A comienzos del mes se habían registrado numerosas desvinculaciones, algunas mediante acuerdos individuales, hasta que finalmente fueron despedidos los 12 empleados que permanecían en el establecimiento del barrio Padre Stefenelli.

En paralelo, comenzó el retiro de los materiales almacenados en los galpones, una de las últimas tareas antes del cese completo de las actividades industriales.

La decisión puso fin a una extensa trayectoria productiva y dejó sin actividad a una de las industrias más antiguas de la Patagonia, vinculada históricamente con la explotación y el procesamiento de yeso.

Una empresa con más de 120 años de historia

La historia de Compañía Corral comenzó en 1905, cuando se iniciaron los primeros trabajos de explotación de yeso en la región. Durante más de un siglo, la firma desarrolló actividades extractivas en reservorios ubicados al norte de J. J. Gómez y mantuvo su planta de procesamiento en Stefenelli.

En 2008, María Teresa Corral, hija del fundador, vendió la compañía al grupo Etex. En aquel momento, la empresa contaba con aproximadamente 60 trabajadores y pasó a integrar la estructura empresarial vinculada a Durlock.

La multinacional también posee instalaciones industriales en Malargüe, Mendoza, donde produce yesos tradicionales en polvo desde 1997. Con el cierre de General Roca, la compañía decidió concentrar las operaciones correspondientes en General Acha.

La caída de la construcción afectó a la industria

El cierre ocurrió en un escenario de crecimiento de los indicadores de producción minera de Río Negro. Según estadísticas de la Secretaría de Minería provincial, la extracción bruta de yeso alcanzó las 466.652 toneladas en 2025, lo que representó un incremento del 107,3% respecto del año anterior.

Por su parte, el procesamiento del mineral llegó a 502.875 toneladas, con un crecimiento interanual del 38,1%. Sin embargo, esos resultados no se tradujeron en una recuperación de la demanda para la planta de General Roca.

La industria del yeso depende principalmente de la actividad de la construcción pública y privada, sectores afectados por la retracción de las inversiones, el encarecimiento de los costos y la paralización de buena parte de la obra pública nacional.

De acuerdo con el Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda (OFAVA), el costo de construir un metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó los 1.100 dólares en septiembre, el valor más elevado desde 2015. El indicador acumuló un incremento del 125% en dólares desde noviembre de 2023, impulsado principalmente por el costo de la mano de obra.

Qué pasará con la fábrica cerrada

Una vez finalizado el retiro de los materiales, el predio de Compañía Corral quedará bajo custodia de personal de seguridad.

Aunque las operaciones industriales cesaron, las habilitaciones permanecerán vigentes, una condición que permitiría una eventual reactivación del establecimiento durante 2027.

Sin embargo, hasta el momento, el grupo Etex no anunció proyectos para retomar la producción en General Roca. De esta manera, el cierre marcó el final de una etapa para una industria emblemática de la Patagonia.