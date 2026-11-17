Beter: ventas hasta 25% abajo y sin inversiones para 2027

La empresa Beter, con 116 años de trayectoria en Paraná, atraviesa “una crisis más dura de lo esperado” marcada por una caída de ventas de entre el 20% y el 25% respecto de sus niveles históricos, una rentabilidad prácticamente nula y la suspensión de inversiones previstas para 2027. Así lo confirmó su socio presidente, Fernando Benítez, quien describió las dificultades que enfrenta la firma para sostener sus 22 locales distribuidos en Entre Ríos y preservar los más de 115 puestos de trabajo.

En una entrevista con Dos Florines, el empresario analizó el impacto de la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de los costos operativos, la apertura de importaciones y las transformaciones del comercio tradicional.

“Tenemos una crisis con recesión, con una política de gobierno muy agresiva en cuanto a su apertura, y con baja de precios y aumento de costos”, sostuvo Benítez.

El presidente de Beter explicó que, durante 2025, las ventas se habían ubicado aproximadamente un 15% por debajo de los mejores registros de la empresa. Sin embargo, durante 2026 la caída se profundizó hasta alcanzar entre un 20% y un 25%.

“Hoy no hay rentabilidad”: la situación económica de Beter

Benítez reconoció que la empresa atravesaba uno de los escenarios más complejos de los últimos años, con ingresos que apenas permitían cubrir los gastos de funcionamiento. “Hoy no hay rentabilidad, es nula”, afirmó.

El empresario explicó que la facturación alcanzaba principalmente para afrontar salarios y otras obligaciones, pero no generaba los recursos necesarios para desarrollar nuevos proyectos.

Fernando Benítez, socio presidente de Beter (foto Dos Florines)

“El año pasado, en los números, la empresa no perdió plata. Este año estamos empatados, que en nuestro rubro significa perder plata porque vendemos productos que pasan de moda”, señaló.

En ese sentido, explicó que el negocio del calzado presenta una dificultad adicional: la mercadería que no se vende durante una temporada pierde valor comercial y debe liquidarse para incorporar nuevos modelos.

“Queda mercadería de un año para otro que hay que renovar y liquidar. Estamos muy ajustados”, reconoció.

La caída del poder adquisitivo afecta las ventas

Uno de los principales factores que identificó Benítez fue el deterioro de los ingresos de las familias, que destinan una proporción cada vez mayor de sus recursos a gastos esenciales.

Según su análisis, la prioridad de los consumidores pasó a ser la alimentación y el pago de servicios, mientras que la compra de calzado e indumentaria quedó relegada.

“Los sueldos no alcanzan”, advirtió.

El empresario también se refirió a la situación de los empleados de comercio y consideró que sus remuneraciones habían perdido capacidad de compra.

“El sueldo del empleado de comercio está muy bajo. Hace diez años atrás podía vivir dignamente, tener un auto y mantenerlo. Eso se ha perdido totalmente”, expresó.

En relación con los trabajadores estatales, sostuvo que también enfrentaban dificultades para sostener el consumo.

“El sueldo del empleado público está muy castigado. Cada vez les alcanza menos para calzado y otros gastos”, señaló.

Benítez consideró que la disminución de algunos precios no había logrado traducirse en una recuperación de la demanda, debido a las restricciones presupuestarias de los hogares.

La apertura de importaciones y sus consecuencias

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue el impacto de la política de apertura comercial sobre la industria nacional del calzado.

Benítez cuestionó la velocidad con la que se produjo el ingreso de productos importados y advirtió que la competencia afectaba especialmente a los fabricantes locales.

Recordó que una parte del calzado deportivo comercializado en Argentina se producía o ensamblaba en establecimientos nacionales, utilizando componentes provenientes del exterior.

Según su análisis, el ingreso de productos terminados a precios competitivos podría reducir la actividad de esas plantas y afectar el empleo industrial.

El empresario también manifestó preocupación por la interrupción de medidas antidumping, que consideró importantes para proteger a la producción local frente a determinadas prácticas comerciales internacionales.

En ese contexto, advirtió que, si se mantenía la tendencia, la industria nacional del sector podría “reducirse a una mínima expresión”.

Cómo cambió la Peatonal San Martín

Benítez también describió una transformación en el perfil comercial de la Peatonal San Martín de Paraná, donde nuevos formatos de negocios modificaron la competencia y los hábitos de consumo.

El empresario mencionó la llegada de operadores comerciales de origen asiático y boliviano, vinculados principalmente con regalerías y locales de indumentaria de precios accesibles.

Según explicó, algunos de estos emprendimientos realizan inversiones importantes en infraestructura y afrontan alquileres elevados, mientras que otros funcionan mediante estructuras familiares con costos operativos más reducidos.

La combinación de estos modelos comerciales modificó las condiciones de competencia y afectó a negocios tradicionales que históricamente ocuparon el centro de la ciudad.

Beter también debió realizar cambios en su estructura comercial. Durante 2026, la firma cerró dos locales ubicados en la Peatonal: uno como consecuencia de un derrumbe edilicio y otro, dedicado al rubro deportivo, que fue trasladado a una ubicación cercana.

Benítez señaló que los comercios dedicados al calzado deportivo mostraban un mejor desempeño que las zapaterías tradicionales, que se encontraban entre los formatos más afectados.

Los negocios de barrio resisten mejor la crisis

Frente a la transformación del centro comercial, Beter comenzó a observar diferencias importantes entre el comportamiento de sus distintas sucursales.

“Los negocios en los barrios son los que menos han caído para nosotros”, destacó Benítez.

El empresario explicó que la cercanía al domicilio se convirtió en una ventaja para los consumidores, que muchas veces prefieren realizar sus compras sin trasladarse hasta la zona céntrica.

Esta tendencia llevó a la firma a evaluar la posibilidad de ampliar su presencia en diferentes barrios de Paraná, aunque las dificultades económicas impidieron concretar nuevas inversiones.

En contrapartida, reconoció resultados favorables en algunos locales del shopping Paso del Paraná.

Según indicó, el negocio dedicado al calzado deportivo mostró un crecimiento respecto de períodos anteriores.

También destacó el desempeño de una franquicia de indumentaria femenina incorporada durante 2026, que registró mejoras en comparación con los antecedentes comerciales disponibles.

Las zapatillas desplazaron al calzado tradicional

Los cambios en los hábitos de consumo también se reflejaron en los productos más elegidos por los clientes.

Benítez explicó que el calzado deportivo ganó protagonismo en el uso cotidiano y dejó de estar asociado exclusivamente con la práctica de actividades físicas.

Las zapatillas se convirtieron en una opción habitual para trabajar, estudiar y realizar actividades diarias, mientras que los zapatos tradicionales quedaron más vinculados con ocasiones especiales.

Esta transformación obligó a las empresas del sector a modificar sus propuestas comerciales y adaptar sus inventarios a las nuevas preferencias.

El empresario también señaló que los consumidores llegan a los locales con mayor información sobre precios, especialmente por la posibilidad de comparar productos a través de internet.

Las ventas online todavía no reemplazan a una sucursal

Beter desarrolló su propio canal de comercialización digital, denominado Beter Store, para ampliar las posibilidades de compra.

Sin embargo, Benítez explicó que el volumen de operaciones por internet todavía se encontraba lejos de alcanzar el rendimiento de una sucursal física.

“Hoy la venta online no llega a la venta de un negocio. No equipara a un local”, sostuvo.

Además, advirtió que el comercio electrónico no necesariamente permite obtener mejores márgenes de ganancia.

Entre los costos asociados mencionó las promociones, los envíos, la logística, la fotografía de productos y la elaboración de descripciones para su publicación.

Según su análisis, estas tareas requieren inversiones que pueden reducir considerablemente la utilidad de cada operación.

Marca propia y búsqueda de proveedores en China

Como parte de las estrategias para mejorar la competitividad, la empresa comenzó a analizar nuevas alternativas de abastecimiento y comercialización.

Entre ellas, Benítez mencionó el desarrollo de calzado con marca propia y la búsqueda de proveedores en China.

Explicó que Beter ya realizaba operaciones de importación desde Brasil, pero que las diferencias de costos impulsaron la exploración de otros mercados.

No obstante, aclaró que importar desde China requiere volúmenes importantes de compra y una considerable disponibilidad de capital, debido a que la mercadería debe encontrarse completamente pagada al momento del embarque.

En ese contexto, destacó una característica de la situación financiera de la empresa.

“No tenemos ningún tipo de deuda, eso es lo importante. Nunca nos manejamos con deuda; lo que hicimos, lo hicimos con la plata nuestra”, afirmó.

Benítez explicó que esa política permitió sostener el cumplimiento de salarios y obligaciones impositivas, aunque reconoció que las dificultades actuales limitaban la capacidad de crecimiento.

Beter frenó las inversiones previstas para 2027

La empresa mantenía proyectos pendientes, entre ellos la reforma de un inmueble adquirido en Concepción del Uruguay y modificaciones en su red comercial.

Sin embargo, el escenario económico obligó a suspender esas iniciativas y concentrar los recursos disponibles en el funcionamiento de los negocios existentes.

“Tendríamos que hacer muchos cambios, pero no tenemos los recursos”, reconoció Benítez.

El empresario explicó que la firma necesitaba adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, pero que la caída de ventas y la falta de rentabilidad impedían afrontar las inversiones necesarias.

En cuanto a las perspectivas para el próximo año, fue contundente. “El año que viene no va a haber ningún tipo de inversión”, anticipó.

De esta manera, Beter concentrará sus esfuerzos en sostener su estructura comercial y preservar los puestos de trabajo.

Benítez señaló que una eventual reestructuración también implicaría costos elevados, ya que cerrar un establecimiento requiere afrontar compromisos económicos y administrativos.

Aunque recordó que la empresa había atravesado otras crisis a lo largo de sus 116 años de historia, reconoció que la duración y la intensidad del actual deterioro del consumo complicaban las posibilidades de recuperación.