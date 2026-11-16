Poner a punto el auto para las vacaciones puede demandar más de $300.000 en controles básicos. Si es necesario cambiar las cubiertas, la batería y los frenos, el gasto puede acercarse al millón de pesos. Los precios de referencia y qué revisar antes de salir a la ruta.
Poner a punto el auto para viajar en vacaciones se convirtió en uno de los gastos que las familias deben contemplar antes de salir a la ruta. Con la llegada del verano y el aumento de los viajes por carretera, los costos de mantenimiento pueden superar los $300.000 para una revisión básica y acercarse al millón de pesos cuando es necesario reemplazar neumáticos, frenos y batería.
Los trabajos más habituales incluyen el cambio de aceite y filtros, la alineación y el balanceo, y la revisión del aire acondicionado. Los valores varían según el modelo del vehículo, los repuestos utilizados y el establecimiento elegido.
Aunque no todos los automóviles necesitan las mismas reparaciones, los especialistas recomiendan revisar su estado general antes de emprender viajes largos. Las altas temperaturas, el peso del equipaje y las horas de circulación continua pueden exigir especialmente al motor, los neumáticos y el sistema de frenos.
Cuánto cuesta cambiar el aceite y los filtros del auto
El cambio de aceite constituye uno de los servicios de mantenimiento más frecuentes. En Norauto, los precios relevados comenzaron en $108.000 para un servicio con aceite mineral en promoción y alcanzaron los $160.000 cuando se utilizó aceite sintético 5W40.
Las alternativas de mayor precio superaron los $227.000, dependiendo del lubricante y las características del vehículo. Además, el reemplazo del filtro de habitáculo representó un gasto adicional cercano a los $17.000.
Otro aspecto que influye en el presupuesto es el lugar donde se realiza el mantenimiento. De acuerdo con comparaciones del sector, un servicio en un taller independiente puede costar entre un 38% y un 57% menos que en una concesionaria oficial. En vehículos bajo garantía, es importante verificar las condiciones de mantenimiento exigidas por el fabricante.
Alineación, balanceo y frenos: los controles esenciales
La alineación y el balanceo son procedimientos importantes para mantener la estabilidad del vehículo y evitar el desgaste irregular de los neumáticos. También contribuyen a reducir vibraciones y mejorar el comportamiento del automóvil durante la circulación.
En una gomería de la zona norte del AMBA, el servicio de alineación integral y balanceo de las cuatro ruedas se ofrecía a $56.875 con descuento, frente a un precio de lista de $81.250.
Los frenos representan otro componente fundamental para la seguridad. En Norauto, el reemplazo de las pastillas delanteras tenía un costo de $97.000 para modelos como Volkswagen Gol, Saveiro y Fiat Palio. Para vehículos como Honda City, Ford Focus y Ford EcoSport, el valor ascendía a $123.000.
Cuánto cuesta revisar y cargar el aire acondicionado
Durante el verano, el aire acondicionado adquiere especial importancia para mantener una temperatura confortable dentro del vehículo, particularmente en trayectos extensos.
Según los valores relevados, la carga de aire acondicionado en Norauto costaba $147.900, mientras que el servicio de control y carga alcanzaba los $180.640.
Sin embargo, si el sistema dejó de enfriar correctamente, es conveniente realizar un diagnóstico antes de solicitar una recarga. La pérdida de refrigerante puede indicar una fuga u otra falla que debe repararse para evitar que el problema vuelva a presentarse.
Cuánto cuestan las cubiertas nuevas para el auto
El reemplazo de los neumáticos es uno de los gastos más importantes para quienes necesitan preparar el auto antes de viajar. En el caso de vehículos pequeños, una cubierta de medida 175/65 R14 costaba entre $89.375 y $138.030, según la marca y el comercio.
De esta manera, cambiar las cuatro cubiertas representaba una inversión de entre $357.500 y $552.120, sin contemplar posibles gastos adicionales de instalación y servicios complementarios.
Antes de decidir el reemplazo, es necesario verificar la profundidad del dibujo, la antigüedad de los neumáticos, la presencia de deformaciones o cortes y el desgaste irregular. También debe comprobarse la presión recomendada por el fabricante, especialmente cuando el vehículo circulará con pasajeros y equipaje.
La batería, otro gasto que puede sumarse al presupuesto
La batería también debe incluirse en la revisión previa a las vacaciones. Las temperaturas elevadas pueden acelerar su deterioro, especialmente cuando el componente ya presenta varios años de uso.
Como referencia, una batería Moura de 12x65 tenía un precio de $182.000. El costo final puede variar según la capacidad requerida, la tecnología y las características del automóvil.
Los especialistas aconsejan controlar el estado de carga, los bornes y el funcionamiento del sistema eléctrico. Si el vehículo presenta dificultades para arrancar, conviene identificar la causa antes de emprender un recorrido largo.
Cuánto dinero se necesita para poner el auto a punto
Los valores relevados permiten establecer un presupuesto orientativo para los principales trabajos de mantenimiento. El mantenimiento básico compuesto por cambio de aceite, alineación y balanceo, y carga de aire acondicionado suma aproximadamente $312.775. Si se agregan pastillas de freno, cuatro cubiertas y batería, el presupuesto mínimo estimado alcanza los $949.275.
De todos modos, no todos los vehículos requieren esos reemplazos. La necesidad de cada intervención depende del estado de los componentes, el kilometraje y las indicaciones del fabricante, detalló Iprofesional.
Además de los trabajos mencionados, antes de viajar resulta conveniente verificar las luces, el líquido refrigerante, las escobillas limpiaparabrisas, la rueda de auxilio y los elementos de seguridad obligatorios. Una revisión preventiva permite detectar desperfectos y reducir el riesgo de inconvenientes durante las vacaciones.