Nuevas deudas en el plan de pagos de ARCA: cuáles se pueden incluir desde este lunes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó este lunes 16 de noviembre la incorporación de nuevas deudas al régimen especial de facilidades de pago. Desde hoy se pueden incluir obligaciones vencidas y multas aplicadas hasta el 31 de octubre de 2026, inclusive.

El cambio quedó establecido en la Resolución General 5924/2026, que modificó el régimen creado por la Resolución General 5875. La fecha de corte anterior era el 30 de junio, por lo que ahora se incorporan las obligaciones alcanzadas que vencieron entre el 1.º de julio y el 31 de octubre.

El régimen está destinado a micro, pequeñas y medianas empresas de los tramos 1 y 2, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro. La adhesión está sujeta a los requisitos que ARCA establece para cada categoría.

Qué deudas se pueden incorporar al plan

El régimen permite regularizar deudas impositivas y de los recursos de la seguridad social. También contempla las retenciones y percepciones impositivas alcanzadas por la normativa.

En materia aduanera, se pueden incluir obligaciones por tributos a la importación o exportación. El plan también comprende los intereses correspondientes a las deudas alcanzadas y las multas aplicadas hasta la nueva fecha de corte.

Para las obligaciones, el dato que determina si pueden incorporarse es la fecha de vencimiento. Una deuda que venció en noviembre queda fuera de esta ampliación, aunque corresponda a un período anterior.

Cómo adherir y hasta cuándo hay tiempo

La solicitud se presenta en el servicio Mis Facilidades de ARCA. Allí se debe seleccionar la opción “Régimen Especial de Facilidades de Pago - Obligaciones vencidas al 31/10/2026”.

El plazo para formalizar la adhesión se prorrogó hasta el 30 de junio de 2027, inclusive. El vencimiento anterior estaba previsto para el 30 de diciembre de 2026.

El 16 de noviembre marca el inicio de la carga de las nuevas deudas en el sistema. El 30 de junio de 2027 es la fecha límite para presentar la solicitud de adhesión.