Se perdieron 40 satélites de internet de Amazon tras fallo en el cohete que los transportaba

El cohete Vulcan de United Launch Alliance sufrió un fallo total de la misión minutos después del despegue y los 40 satélites de Amazon Leo a bordo fueron destruidos.
La empresa estadounidense United Launch Alliance (ULA) informó que su cohete de carga pesada Vulcan experimentó un fallo en su lanzamiento desde Cabo Cañaveral (Florida), lo que destruyó los 40 satélites de internet Leo, del gigante tecnológico Amazon, que transportaba.
"Según los datos recibidos por nuestro director de lanzamiento, confirmamos que el vehículo Vulcan que despegó del Complejo de Lanzamiento Espacial 41 sufrió una anomalía a los 10 minutos de vuelo y no logró poner en órbita la misión de Amazon", indicó ULA en su cuenta de X.
ULA, que es un proyecto conjunto de Boeing y Lockheed Martin, lamentó no haber estado a la "altura", y dijo que aún no tiene datos sobre el fallo, pero colabora con su cliente, Amazon Leo, y otras entidades "para encontrar la causa, determinar las medidas correctivas adecuadas y reanudar los vuelos lo antes posible".
Según medios especializados, se trata del primer lanzamiento fallido de ULA desde su creación en 2006.
Por su parte, Amazon Leo sostuvo en X que hay "riesgo en cualquier lanzamiento, y eso es especialmente cierto para misiones inaugurales" refiriéndose a la primera que delegaba en el cohete Vulcan, pero opinó que ULA "aprenderá de esta misión y cumplirá con sus planes a largo plazo" con ese vehículo.
La empresa estadounidense United Launch Alliance (ULA) informó que su cohete de carga pesada Vulcan experimentó un fallo en su lanzamiento desde Cabo Cañaveral, Florida, lo que destruyó los 40 satélites de internet Leo, del gigante tecnológico Amazon, que transportaba. VIDEO: United Launch Alliance / Reuters— NMás (@nmas) November 15, 2026
Según EFE, Amazon contrató 38 vuelos con el cohete Vulcan para desplegar su constelación de cientos de satélites Leo, con los que pretende competir con los líderes del sector, los Starlink de SpaceX, y anteriormente había utilizado los cohetes Atlas 5, que ULA está sustituyendo por los Vulcan, en ocho lanzamientos.
Antes del domingo, Amazon había puesto en órbita unos 400 satélites, según Space.com y GeekWire. Con los 40 de este vuelo, habría llegado a 436, de los más de 3.300 que necesita según Spaceflight Now. GeekWire recordó que la empresa dijo que planeaba iniciar este año el servicio comercial de internet.
Además, Amazon depende de otro cohete que sigue en tierra. El New Glenn, de Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, explotó en la plataforma de lanzamiento en mayo.
La causa fue un problema en una válvula de oxígeno de un motor BE-4, el mismo modelo que impulsa la primera etapa del Vulcan. Según Peller, Blue Origin retocó los motores de este vuelo con una mejora de diseño.
ULA todavía no informó cuánto tardará el análisis ni cuándo volverá a volar el Vulcan. Según GeekWire, Amazon tiene plazo hasta el 30 de julio de 2029 para poner en operación sus 3.232 satélites de primera generación.
BREAKING: The Vulcan Rocket of United Launch Alliance (Lockheed Martin and Boeing) suffered total mission failure minutes after launch All 40 Amazon Leo satellites onboard were destroyed https://t.co/NskOOy8uAW— Exec Sum (@exec_sum) November 16, 2026