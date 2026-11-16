El río Paraná desbordó en el Paseo Puerta del Sol y complicó los accesos al Thompson

La creciente del río Paraná alcanzó el Paseo Puerta del Sol, ubicado junto al arroyo Las Viejas y el balneario Thompson, en Paraná, donde el agua avanzó sobre sectores de la calzada durante la mañana de este lunes. El río registraba una altura cercana a los 5,70 metros y continuaba afectando viviendas, espacios públicos y accesos de la zona costera.

Durante una recorrida de Elonce, se constató que el agua había superado el borde del paseo y llegado hasta la calle. En el lugar se observaron camalotes, residuos acumulados y sectores anegados.

“Estuvimos el viernes en este mismo lugar y el agua todavía estaba a unos 50 centímetros de llegar al borde. Ahora avanzó y llegó hasta la calle”, relató la cronista de Elonce desde el sector del arroyo Las Viejas.

El agua alcanzó el Paseo Puerta del Sol

El avance del río modificó las condiciones del paseo inaugurado a fines de septiembre por la intendenta Rosario Romero. La intervención había permitido recuperar el entorno del arroyo Las Viejas y mejorar la conexión con el balneario Thompson.

Durante la transmisión se observaron camalotes y basura arrastrados por el agua hasta los sectores superiores del paseo. La cronista señaló que el nivel había aumentado respecto de los registros realizados días atrás.

“Hay mucha basura y camalotes que llegaron hasta acá arriba. El viernes todavía faltaban unos 50 centímetros y el agua avanzó muy rápido”, describió.

Se recodará que el Paseo Puerta del Sol fue inaugurado por la intendenta Rosario Romero a fines de septiembre de 2026, luego de una intervención que comenzó durante la gestión de Adán Bahl como una obra hidráulica financiada por el Estado nacional.s

Tras una etapa de paralización, la Municipalidad de Paraná asumió con recursos propios los trabajos pendientes y amplió el proyecto para incorporar mejoras urbanas y ambientales.

La intervención incluyó alrededor de 1.400 metros de calles compartidas, 1.600 metros de nueva red cloacal, 70 luminarias solares y más de 200 árboles y plantas.

También se realizaron obras de contención de márgenes y conducción de caudales, destinadas a reducir riesgos de erosión, desbordes e inestabilidad en el entorno del arroyo Las Viejas.

El proyecto incorporó conexiones entre ambas márgenes mediante calle Darwin y mejoras en los accesos al balneario Thompson.

Sin embargo, la actual creciente del Paraná provocó el ingreso de agua en sectores del paseo y obligó a modificar la circulación en sus inmediaciones.

Viviendas rodeadas de agua y vecinos que permanecen en sus casas

La creciente también afectó viviendas cercanas al balneario Thompson, donde algunas familias continuaban en sus propiedades pese al avance del agua.

Durante la recorrida, Elonce registró a un vecino que permanecía sobre el techo de su vivienda junto a un gato. También se observaron sectores anegados detrás de las casas y personal de la empresa de energía que realizaba tareas en el lugar.

La situación se extendía hacia otros puntos de la costa, donde los vecinos intentaban proteger sus pertenencias y evitar mayores daños.

En paralelo, personal policial, bomberos, equipos de salud y rescatistas continuaban trabajando en la asistencia a las familias afectadas.

Comercios y emprendimientos afectados por el avance del río

Además de las viviendas, el aumento del nivel del Paraná perjudicó a emprendimientos gastronómicos y comerciales ubicados en la costa.

En las inmediaciones del Thompson, propietarios de establecimientos gastronómicos trabajaban para proteger sus instalaciones y retirar elementos ante el avance del agua.

Una situación similar se registró en Puerto Sánchez, donde algunos restaurantes debieron suspender la atención presencial, aunque continuaban ofreciendo comidas mediante envíos.

Durante la transmisión de Elonce se recordó que otros locales gastronómicos de la zona permanecían funcionando, por lo que sus responsables invitaban a los vecinos a continuar realizando compras.

Cambios en la circulación hacia el balneario Thompson

Ante el avance del agua, la Municipalidad de Paraná informó el sábado sobre modificaciones provisorias en la circulación vehicular hacia el sector del balneario.

En este sentido, se establecieron dos circuitos de circulación vehicular: el primero contempla el ingreso por avenida Ramírez, el desvío por calle Bravard y el acceso por el destacamento policial hasta llegar al estacionamiento; y el segundo permite circular por calle Bravard en dirección al Paseo Puerta del Sol, para luego realizar el retorno.

Por otra parte, continúa restringido el acceso al sector de parrillas y juegos del Thompson. En tanto, la playa permanece habilitada para la recreación, siempre dentro de los límites establecidos por el boyado y respetando las indicaciones de seguridad.