El Papa regresó a Lima y finaliza su histórica visita a Latinoamérica

El Papa León XIV regresó a Lima el domingo por la noche para concluir este lunes su gira por Latinoamérica, tras una intensa jornada en la que partió temprano desde la costa norte de Perú, pasó la mañana en la región surandina de Cusco y la tarde en la ciudad amazónica de Pucallpa.

Su vuelo aterrizó a las 20.40 (hora local) en el Aeropuerto Jorge Chávez, procedente de la selvática ciudad de Pucallpa, donde celebró una multitudinara misa y, antes, presidió un encuentro con líderes indígenas.

Durante su discurso, el pontífice condenó que, para los defensores ambientales "incluso defender la propia casa puede costar la vida" y que "en los últimos años, muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los propios territorios".

"La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres", añadió León XIV en el encuentro con representantes de veintiún pueblos indígenas y misioneros procedentes de varios puntos del departamento amazónico.

La agenda de este lunes

Antes de partir a Roma, su vuelo está previsto para la 13.45, el máximo jerarca de la Iglesia católica iniciará su último día en Perú en la Residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de la provincia portuaria del Callao, donde durante un año fue administrador apostólico de su diócesis.

A continuación, el sumo pontífice cruzará la capital peruana para celebrar uno de los momentos más esperados de la visita al país andino, una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, en la que se espera a más de un millón de personas.

La eucaristía será el broche de oro de León XIV en Perú y también será el cierre de su primera gira por Latinoamérica, que empezó el 6 de noviembre en Uruguay, continuó en Argentina y hace cinco días llegó a Perú, donde el sacerdote Robert Prevost vivió más de dos décadas y adoptó la nacionalidad del país andino.