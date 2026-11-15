Un entrerriano participó de un encuentro con el papa León XIV: el motivo que lo impulsó

Un concordiense tuvo la oportunidad de participar de un encuentro con el papa León XIV durante su visita a Argentina. Se trata de Miguel Guitar, referente de la Fundación Síndrome de Rett, quien formó parte de una reunión del pontífice con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires.

Detrás de esta experiencia hay una historia familiar que transformó su vida. El diagnóstico de síndrome de Rett de su hija mayor llevó a Guitar y a su familia a involucrarse en el acompañamiento de otras personas que atraviesan situaciones similares y a crear, en 2021, una fundación dedicada a brindar contención y promover la investigación.

En diálogo con Diario Río Uruguay, el concordiense definió su participación en la actividad como “una experiencia inolvidable y anhelada, pero inesperada”.

Cómo fue el encuentro del concordiense con el papa León XIV

La posibilidad de participar surgió a partir de una invitación inesperada. Guitar contó que habían realizado distintas gestiones para asistir a alguna de las actividades de la visita papal, pero inicialmente no habían conseguido una convocatoria.

Finalmente, recibió un llamado que le permitió acceder al encuentro previsto en la UCA, del que participaron empresarios, sindicalistas y representantes de organizaciones sociales.

“Me dice: mirá, hay una charla sobre el mundo del trabajo y van a ir empresas, sindicatos, organizaciones sociales, y me parece que la Fundación entra dentro del marco de las organizaciones. Sería bueno que estén”, recordó.

La invitación era personal e intransferible, por lo que fue el único representante de la fundación que pudo asistir.

Según relató, más de 400 personas participaron de la jornada. El ingreso del Papa al salón, cerca de las 16, fue uno de los momentos más emotivos de la actividad.

La fundación que nació de la historia de su hija

La Fundación Síndrome de Rett fue creada en 2021 y actualmente mantiene contacto con unas 200 familias argentinas. Su tarea está orientada a brindar acompañamiento, generar vínculos entre quienes conviven con esta enfermedad y promover iniciativas de investigación.

“Estamos vinculados con otras organizaciones hermanas de otros países de Latinoamérica y de España. La verdad que nos damos contención mutua y estamos financiando algunos proyectos de investigación con el CONICET”, explicó Guitar.

El dirigente concordiense señaló que uno de los principales desafíos es llegar a las familias que todavía no cuentan con un diagnóstico o desconocen la existencia de organizaciones que puedan orientarlas.

En ese sentido, estimó que deberían ser entre 500 y 600 las familias vinculadas con la fundación, aunque actualmente mantienen contacto con una cantidad considerablemente menor.

Los contactos que surgieron a partir de la visita papal

Más allá del significado personal del encuentro, Guitar destacó que la jornada también le permitió establecer vínculos con instituciones y sectores que podrían colaborar con los proyectos de la organización.

“Nosotros nos vinculamos mucho con la industria de la salud a través de los laboratorios, los fármacos y demás, pero también aproveché y pudimos conversar con algunas autoridades de la Sociedad Rural, con distintas entidades que tienen sensibilidad o responsabilidad social empresaria”, detalló.

El referente de la fundación remarcó la importancia de generar alianzas para sostener el trabajo de acompañamiento e investigación.

“Nosotros no podemos solos y son estas relaciones las que nos ayudan a seguir adelante. El Papa en realidad generó y propició estos puentes para que nosotros los caminemos”, expresó.

Durante el encuentro también se compartieron cinco testimonios vinculados con distintas realidades del mundo laboral. Uno de ellos lo conmovió especialmente. “El que a mí más me marcó fue el de una cartonera, de La Plata creo que era, que habló a corazón abierto y generó el aplauso más unánime y prolongado por lejos que tuvo la jornada”, recordó.

El objetivo de visibilizar el síndrome de Rett

La participación de Miguel Guitar en el encuentro con León XIV también estuvo relacionada con la posibilidad de dar mayor visibilidad al síndrome de Rett, un trastorno genético poco frecuente del neurodesarrollo que afecta principalmente a niñas.

El dirigente advirtió que todavía existen muchas familias que no cuentan con un diagnóstico adecuado o desconocen cómo acceder a acompañamiento.

“Hay muchas que están subdiagnosticadas”, señaló. En ese sentido, insistió en la necesidad de identificarlas y acercarlas a la organización: “Tenemos que encontrarlas para que entiendan cómo tratarlo correctamente”.