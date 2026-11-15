El río Paraná superó el nivel de evacuación en cuatro ciudades entrerrianas: las alturas puerto por puerto

La creciente del río Paraná en Entre Ríos mantiene a cuatro localidades por encima de sus respectivos niveles de evacuación. Según los registros oficiales de Prefectura Naval Argentina, actualizados a las 12 de este domingo 15 de noviembre, Paraná, La Paz, Hernandarias y Diamante continuaban en etapa de evacuación, mientras que Santa Elena y Victoria permanecían por debajo de sus niveles de alerta.

En la capital entrerriana, el río alcanzó los 5,68 metros, es decir, 68 centímetros por encima de la marca de evacuación, establecida en cinco metros. La situación también resultaba significativa en Hernandarias, donde el agua superaba ese umbral por 42 centímetros, y en Diamante, donde se encontraba 30 centímetros por encima.

El relevamiento mostró diferencias en el comportamiento del río a lo largo de la costa entrerriana. Mientras que en algunas localidades las últimas mediciones indicaban estabilidad, en Victoria el nivel continuaba en ascenso. Los registros correspondían al mediodía del domingo y fueron publicados en el informe oficial de Prefectura.

La Paz: el río se mantiene por encima del nivel de evacuación

En La Paz, el río Paraná registró una altura de 6,28 metros, con una marca de evacuación fijada en 6,15 metros. De esta manera, el nivel se encontraba 13 centímetros por encima del umbral establecido para esa etapa.

La última medición de Prefectura indicó que el río permanecía estacionario respecto del registro anterior, realizado a las 10. La localidad continuaba bajo seguimiento debido a la situación hídrica que afecta a los sectores ribereños.

Santa Elena: permanece debajo del nivel de alerta

En Santa Elena, el río alcanzó los 6,44 metros, una altura que se encontraba por debajo del nivel de alerta, establecido en 6,90 metros, y del nivel de evacuación, fijado en 7,25 metros.

Según los registros de Prefectura, la medición se mantuvo estable respecto de la observación anterior, correspondiente a la medianoche. La ciudad se encontraba a 46 centímetros de alcanzar su marca de alerta.

Hernandarias: superó en 42 centímetros el nivel de evacuación

La situación en Hernandarias continuaba siendo una de las más comprometidas en relación con sus parámetros hidrométricos. El río Paraná registró 6,42 metros, mientras que el nivel de evacuación está establecido en seis metros.

El registro ubicó al río 42 centímetros por encima de ese umbral y 92 centímetros sobre la marca de alerta, fijada en 5,50 metros. La última medición mostró estabilidad respecto de las 12.

Paraná: el río alcanzó los 5,68 metros

En la capital entrerriana, el río Paraná llegó a 5,68 metros al mediodía de este domingo, según los datos oficiales de Prefectura Naval Argentina. La altura superó en 98 centímetros el nivel de alerta, establecido en 4,70 metros, y en 68 centímetros la marca de evacuación.

La creciente continuó afectando sectores ribereños, especialmente en Bajada Grande, donde la Municipalidad había dispuesto un operativo de asistencia para las familias damnificadas. Hasta el sábado, el Municipio había informado que unas 200 familias recibieron acompañamiento por la emergencia hídrica.

El último registro de Prefectura indicó que el río permanecía estacionario respecto de la medición de las 12. No obstante, la altura seguía por encima de los parámetros establecidos para la etapa de evacuación.

Diamante: el río se encuentra 30 centímetros sobre la evacuación

En Diamante, el río Paraná registró una altura de 5,80 metros, superando en 30 centímetros el nivel de evacuación, establecido en 5,50 metros.

La marca de alerta para esta localidad es de 5,30 metros, por lo que el nivel del río se encontraba 50 centímetros por encima de ese parámetro.

La última medición oficial indicó que el río permanecía estacionario respecto del registro anterior, aunque continuaba en etapa de evacuación.

Victoria: el río sigue creciendo, pero está debajo de alerta

En Victoria, Prefectura informó que el río Paraná alcanzó los 4,44 metros, con un incremento de dos centímetros respecto de la medición realizada a la medianoche.

A diferencia de otras localidades entrerrianas, el nivel permanecía por debajo de la marca de alerta, establecida en 4,60 metros, y de evacuación, fijada en 4,90 metros.

Sin embargo, el registro mostró que el río continuaba creciendo y se encontraba a solo 16 centímetros de alcanzar la etapa de alerta.