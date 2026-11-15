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Deportes Regreso a la cancha

Tenerife volvió a jugar y homenajeó a Jesús de Miguel: flores, aplausos y un gol dedicado

El equipo recibió al Ceuta en el Heliodoro Rodríguez López en su primer partido desde la muerte del delantero. Los dos planteles salieron con camisetas con su nombre y Nacho Gil levantó la de su compañero después de convertir.

15 de Noviembre de 2026
Homenaje de Tenerife a Jesús Miguel.
Homenaje de Tenerife a Jesús Miguel.

El equipo recibió al Ceuta en el Heliodoro Rodríguez López en su primer partido desde la muerte del delantero. Los dos planteles salieron con camisetas con su nombre y Nacho Gil levantó la de su compañero después de convertir.

Tenerife volvió a competir tras la muerte de Jesús de Miguel y homenajeó al delantero en el partido ante Ceuta. Los recuerdos comenzaron en los accesos al estadio Heliodoro Rodríguez López y continuaron en la cancha con una dedicatoria de Nacho Gil tras el primer gol del local.

 

La delegación del Ceuta dejó un ramo de flores en la puerta 9 del estadio. En ese mismo acceso, el artista urbano Erik Air pintó un mural que muestra al delantero con los brazos abiertos.

 

 

El retrato recupera una de las celebraciones de Jesús de Miguel durante la campaña en la que Tenerife regresó al fútbol profesional. La puerta elegida para el homenaje lleva el mismo número que usaba el atacante en su camiseta.

 

Los homenajes antes del partido

 

Después de la entrada en calor, los jugadores de Tenerife formaron un círculo encabezado por el capitán Enric Gallego. Luego, ambos planteles y el equipo arbitral salieron al campo con camisetas que llevaban el nombre del delantero.

 

Gallego depositó una corona de flores en el sector de la cancha donde Jesús de Miguel había sufrido el golpe durante el partido contra el Andorra. El capitán fue el encargado de llevar la ofrenda en el regreso del equipo al estadio.

 

Antes del inicio del encuentro, las tribunas respondieron con una ovación y se guardó un minuto de silencio. Al terminar, los aplausos volvieron a escucharse mientras los equipos se preparaban para jugar.

 

 

El recuerdo en el minuto 9 y la dedicatoria de Nacho Gil

 

El homenaje continuó con la pelota en juego. En el minuto 9, en alusión al dorsal del atacante, los hinchas de la tribuna Popular desplegaron una pancarta con la leyenda “Jesús de Miguel, 9 eterno blanquiazul”.

En esa misma tribuna, los simpatizantes adaptaron el estribillo de “Carnaval te quiero”, de Georgie Dann. La canción se escuchó en el estadio con la frase “De Miguel te quiero”.

 

Nacho Gil marcó el primer gol de Tenerife ante Ceuta y se emocionó durante el festejo. Entre lágrimas, levantó la camiseta de Jesús de Miguel y la mostró a las tribunas.

Temas:

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