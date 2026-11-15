Valentino Merlo contó qué sintió al cantar frente al papa León XIV: "Es una energía especial"

Valentino Merlo recordó en PH, Podemos Hablar, su presentación ante el papa León XIV y una multitud de fieles en Buenos Aires. El joven cantante reveló cómo vivió los momentos previos al espectáculo y qué sintió al tener al pontífice a pocos metros.
Valentino Merlo recordó la emoción que sintió al cantar frente al papa León XIV durante el multitudinario encuentro de jóvenes realizado en Buenos Aires. En su participación en el programa PH, Podemos Hablar, el artista relató cómo vivió aquella presentación ante aproximadamente un millón y medio de personas y aseguró que la experiencia estuvo marcada por una energía especial.
El joven cantante formó parte de la celebración que reunió a miles de fieles para compartir una jornada de música y espiritualidad junto al pontífice. Durante su actuación, interpretó "Tierra Santa", una canción de Trueno, en uno de los momentos musicales del encuentro.
Al recordar aquella experiencia, Merlo reconoció que había sentido nervios y ansiedad antes de subir al escenario. Sin embargo, explicó que el ambiente de fe y la conexión con el público lo ayudaron a superar sus temores.
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Valentino Merlo recordó la emoción de cantar ante el Papa
Durante la entrevista, el artista fue consultado sobre si había sentido miedo al presentarse frente a semejante multitud y ante la presencia del máximo referente de la Iglesia católica.
"¿Asustado? No sé. Fueron un millón y medio de personas, sentía que Dios estaba ahí y que estaba abrazando a todos. Toda la gente estaba con la misma fe y esa fe te la transmite a vos con esa energía increíble y eso me sacaba el miedo", relató.
La cercanía con León XIV fue otro de los aspectos que más impactaron al cantante. Según contó, durante su presentación tuvo dificultades para decidir cómo reaccionar ante la presencia del pontífice, que se encontraba a pocos metros del escenario.
La reacción del cantante al tener al pontífice a pocos metros
Merlo describió los sentimientos que experimentó mientras interpretaba su canción y recordó que la emoción fue tan intensa que incluso pensó en acercarse al Papa. "El papa estaba a pocos metros, no sabía si levantar la cabeza y mirarlo. Me dieron ganas de ir a abrazarlo, no sabía qué hacer, es una locura. Es una energía especial", expresó.
El cantante también destacó el acompañamiento de su familia, que estuvo presente durante aquella jornada y lo alentó a aprovechar una oportunidad que consideró extraordinaria.
"Me concentré en disfrutar lo máximo posible porque estaba mi familia atrás diciéndome que lo haga. Una ensalada la cabeza, los sentimientos", reveló.