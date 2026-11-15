Crecida del Paraná: restringen el acceso vehicular a Bajada Grande y ya asistieron a 200 familias

La crecida del Paraná obligó a restringir el ingreso vehicular a los miradores, el muelle y el camping de Bajada Grande, en la capital entrerriana, para garantizar el funcionamiento del operativo de asistencia a las familias afectadas por la emergencia hídrica. La Municipalidad informó que, hasta este sábado, 200 familias habían recibido asistencia, mientras continuaban las tareas de acompañamiento y monitoreo en los sectores ribereños.

La medida tuvo como objetivo mantener despejados los accesos y permitir la circulación de los vehículos de emergencia. En la zona funcionaba desde hacía una semana un punto de encuentro y asistencia, donde trabajaban de manera coordinada equipos de Protección Civil, Policía, Bomberos y Salud.

Foto: Municipalidad de Paraná.

El dispositivo fue instalado en el sector de los miradores de Bajada Grande, uno de los lugares afectados por el avance del río. Desde allí, los equipos municipales coordinaron las intervenciones, brindaron contención a las personas que debieron abandonar sus viviendas y atendieron las situaciones que surgieron durante la emergencia.

Foto: Municipalidad de Paraná.

Familias evacuadas y personas que permanecen aisladas

Según el relevamiento municipal, durante la jornada del sábado otras dos familias se autoevacuaron y retiraron sus pertenencias de sus viviendas. Sin embargo, uno de los integrantes de cada hogar permaneció en el lugar para custodiar los bienes ante la imposibilidad de trasladarlos completamente.

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Además, un adulto mayor debió ser evacuado con asistencia médica mediante un procedimiento realizado por personal de Protección Civil Municipal y Bomberos. Tras la intervención, fue trasladado al Hospital San Martín, donde permanecía internado.

En la carpa de asistencia instalada en los miradores se encontraban alojadas 15 personas, según el informe oficial. Entre ellas se mencionó a seis niños, siete adultos, un adulto mayor y una mujer embarazada. Por otra parte, los equipos municipales relevaron a 50 personas que permanecían aisladas y habían decidido continuar en sus viviendas para proteger sus pertenencias.

Foto: Municipalidad de Paraná.

Pidieron evitar la circulación por los miradores de Bajada Grande

Enrique Ríos, secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, solicitó la colaboración de los vecinos para mantener despejados los accesos y facilitar el desplazamiento de los equipos que intervenían en la emergencia.

Foto: Municipalidad de Paraná.

“Le pedimos a los vecinos de la ciudad que tengan la consideración de liberar la zona de los miradores. Entendemos que es un espacio de referencia para la visita y para disfrutar, pero en este momento hay vecinos que la están pasando mal y que están alojados allí por diferentes circunstancias”, expresó.

El funcionario remarcó que la circulación de los vehículos oficiales resultaba fundamental para responder ante cualquier situación que pudiera presentarse, especialmente por la presencia de familias alojadas en el dispositivo de asistencia y personas que continuaban en sectores afectados por el agua.

Foto: Municipalidad de Paraná.

La importancia de mantener despejados los accesos

En ese sentido, Ríos insistió en la necesidad de respetar las restricciones dispuestas en los espacios ribereños mientras continuaran las tareas de asistencia.

Foto: Municipalidad de Paraná.

“El equipo de trabajo necesita salir con vehículos y atender de forma inmediata y permanente a quienes atraviesan estas circunstancias. Les pedimos que nos entiendan, nos comprendan y nos acompañen, restringiendo el ingreso a los miradores, al muelle de Bajada Grande y, fundamentalmente, al camping, para que podamos atender y dar contención a las personas alojadas”, señaló.

Foto: Municipalidad de Paraná.

La restricción vehicular buscó evitar obstáculos en los recorridos utilizados por las unidades de emergencia. El sector de los miradores, habitualmente destinado a actividades recreativas y visitas, pasó a cumplir una función central en la organización de la asistencia a los damnificados por la creciente.