Mercado Sud realiza su cuarta peña: "La ciudad se tiene que apropiar de este lugar"

Mercado Sud llevó adelante su cuarta peña en la esquina de calles Villaguay y Presidente Perón, en Paraná. La propuesta reunió música en vivo, danzas folclóricas, un patio gastronómico y un paseo artesanal con más de 14 emprendedores de distintos rubros. La entrada fue libre y gratuita.

La jornada convocó a familias y vecinos que se acercaron para disfrutar de una noche con propuestas culturales y gastronómicas. El espacio contó con espectáculos musicales, presentaciones de danza y una variedad de productos elaborados por emprendedores de la región.

Cristian Borghello, referente de la organización, dialogó con Elonce y destacó la propuesta artística y gastronómica de esta cuarta edición. “Se presentan Nicolás Barrios en el violín, haciendo jazz y folklore. Luego va a estar Noelia Telagorri, va a haber una danza folclórica de Diamante y cierra Lucho Quiñones”, contó.

Sobre las opciones gastronómicas, detalló: “Tenemos una oferta gastronómica de lo que busquen, seleccionada por nosotros porque sabemos cómo trabajan y son de primer nivel. Hay empanadas, tragos, birras, buena gastronomía, carne asada de Lorena de Comida Artesanal, salchicha alemana de Aldea Brasilera, bien caseritas”.

Música, baile y una invitación para compartir en familia

Uno de los atractivos de la peña fue la posibilidad de disfrutar de diferentes expresiones musicales y participar de los bailes folclóricos. La organización también recomendó que los asistentes llevaran sus propias sillas y mesas para estar más cómodos durante la noche.

“Los chicos de Danza Folclórica Diamante van a hacer un repertorio y la gente se pone a bailar”, adelantó Borghello.

Además, explicó que el público podía llevar sus propios elementos para acomodarse en el lugar. “Nosotros le decimos que traigan su sillón y su mesa. Hemos colocado algo, pero siempre suma y no hay ningún problema. La entrada es libre y gratuita”, señaló.

El organizador también valoró las condiciones climáticas que acompañaron el encuentro y el ambiente familiar de la propuesta.

Borghello agradeció además el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná por facilitar el espacio y las habilitaciones necesarias para realizar el evento.

Más de 14 emprendedores participaron del paseo artesanal

La propuesta también incluyó un paseo artesanal dentro del mercado, con más de 14 emprendedores que ofrecieron productos de diferentes rubros.

Rina, integrante de Vinos Orgánicos, invitó a los vecinos a acercarse y destacó la variedad de propuestas disponibles. "Hay más de 14 emprendedores de distintos rubros, así que es toda una fiesta”, manifestó.

También convocó a la comunidad a apropiarse del espacio y conocer sus actividades: “La ciudad se tiene que apropiar de este lugar, de esta esquina, de este mercado”.

Por su parte, Rosana, representante municipal, destacó el acompañamiento a los trabajadores y emprendedores locales e invitó a visitar el establecimiento durante todo el año.

“El municipio acompaña siempre a los emprendedores y queremos invitarlos no solo esta noche, sino a que vengan a visitar el mercado, que funciona de martes a

domingo, mañana y tarde, con propuestas de elaboración propia y de primera calidad”, explicó.