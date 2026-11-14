Los gremios docentes rechazaron una oferta salarial de $130.000 de aumento y un piso de $1 millón

Los gremios docentes de Entre Ríos rechazaron una oferta salarial de $130.000 de incremento de bolsillo para un salario base, presentada por el Gobierno provincial durante la audiencia paritaria realizada este viernes en la Secretaría de Trabajo. La propuesta también contemplaba garantizar un ingreso mínimo de un millón de pesos netos.

La oferta oficial buscaba mejorar los ingresos de los trabajadores de la educación durante el cierre del año y otorgar mayor previsibilidad salarial. Para ello, combinaba un incremento remunerativo calculado sobre los haberes de octubre con modificaciones en distintos adicionales que integran la remuneración docente.

Uno de los aspectos centrales era que el aumento remunerativo tendría impacto en el medio aguinaldo de diciembre. Además, el Ejecutivo proponía duplicar el adicional por antigüedad, identificado como Código 025, que pasaría de los actuales $25.000 a $50.000.

Qué aumentos ofreció el Gobierno provincial

La propuesta también incluía una actualización de los conceptos FOPID y Conectividad. Para los docentes de jornada simple, estos adicionales pasarían de $149.018 a $200.000, lo que representaba una mejora de $50.982 mensuales.

En el caso de los trabajadores con jornada completa, los mismos conceptos aumentarían de $238.436 a $340.000. De esta manera, el incremento previsto alcanzaba los $101.564, según el esquema presentado por el Gobierno entrerriano.

Al sumar las distintas modificaciones, la oferta representaba aproximadamente $130.000 adicionales de bolsillo de un mes a otro para un salario base docente. Sin embargo, el incremento efectivo podía variar de acuerdo con el cargo, la cantidad de horas trabajadas y la situación particular de cada agente.

Rechazo de los sindicatos docentes

La propuesta fue analizada durante la audiencia paritaria desarrollada este viernes en la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, con la participación de representantes del Consejo General de Educación y de las entidades sindicales.

Del encuentro participaron los gremios AGMER, AMET, SADOP y UDA, que rechazaron el ofrecimiento salarial presentado por el Ejecutivo provincial.

De esta manera, la negociación salarial docente quedó sin acuerdo en esta instancia, pese a las mejoras propuestas sobre los haberes y adicionales. El rechazo mantiene abierta la discusión entre el Gobierno entrerriano y los representantes de los trabajadores de la educación.