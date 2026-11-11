Paritaria docente en Entre Ríos: el CGE detalló la oferta y qué pasará si es rechazada

La paritaria docente en Entre Ríos atravesó una instancia decisiva luego de que el Gobierno provincial presentara una nueva propuesta salarial que contempló un incremento remunerativo del 4%, un salario mínimo de un millón de pesos y mejoras en distintos adicionales. El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, brindó detalles del ofrecimiento durante una entrevista con Elonce y señaló que la definición de los gremios será fundamental para determinar si los aumentos podrán liquidarse con los haberes de noviembre.

El funcionario explicó que la negociación llegó a su quinta reunión del año, luego de los encuentros realizados en marzo, mayo, julio y septiembre. En esta oportunidad, el Ejecutivo buscó cerrar el período con una propuesta que permitiera actualizar los ingresos del sector educativo y establecer condiciones salariales para los últimos meses de 2026.

"Este fue el quinto encuentro paritario del año en el cual llevamos como propuesta salarial a la mesa de ayer un 4% remunerativo, un millón de pesos de salario mínimo para que ningún docente en Entre Ríos cobre hoy menos de 1 millón de pesos", expresó Cuenca.

Cómo se compone la nueva oferta salarial

La propuesta incluyó modificaciones en conceptos que integran los haberes docentes, con diferencias según la antigüedad y la carga horaria. Uno de los cambios alcanzó a quienes tienen más de diez años de servicio, mediante la actualización de una suma remunerativa y bonificable que pasaría de 25.000 a 50.000 pesos.

También se plantearon mejoras en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) y conectividad. Para los trabajadores de jornada simple, ambos conceptos pasarían de aproximadamente 149.000 a 200.000 pesos. En los cargos de jornada completa, el monto conjunto aumentaría de 238.500 a 340.000 pesos.

Al analizar la evolución de las negociaciones, Cuenca reconoció que los ingresos del sector continúan siendo motivo de preocupación. "Entendemos que siempre falta, que el sueldo no alcanza, eso lo tenemos claro", sostuvo. No obstante, consideró que las sucesivas reuniones permitieron avanzar respecto de las condiciones planteadas al comienzo del año.

Cuánto podrían cobrar los docentes con el incremento

El impacto de la propuesta dependerá de la situación particular de cada trabajador, ya que los haberes se componen de distintos conceptos y varían según el cargo, la antigüedad y la jornada laboral.

Para dimensionar el alcance del ofrecimiento, el titular del CGE tomó como referencia un salario testigo de jornada simple.

En el caso de los docentes de jornada completa, la mejora podría acercarse a los 200.000 pesos mensuales. Cuenca aclaró que estas cifras son estimaciones y que los importes finales dependerán de los componentes salariales correspondientes a cada trabajador.

Qué parte de la propuesta analizarán los gremios

La negociación también estuvo marcada por diferencias respecto de los conceptos que serán sometidos a consideración de las bases sindicales. Según explicó el funcionario, las organizaciones resolvieron llevar a sus asambleas solamente los componentes remunerativos del ofrecimiento.

De acuerdo con esa decisión, los docentes analizarán el incremento del 4% y la actualización de la suma vinculada con la antigüedad. En cambio, quedarían fuera de esa evaluación las mejoras de FOPID y conectividad, que forman parte del esquema presentado por el Ejecutivo.

Cuenca cuestionó que no se considerara la totalidad del ofrecimiento. "No consideraban correcto bajar al Congreso y a la asamblea los valores de FOPID y Conectividad", explicó. Además, señaló que el salario mínimo propuesto incluye esos adicionales, por lo que tampoco sería evaluado de manera independiente.

Qué pasará si los gremios rechazan el aumento

La discusión salarial tendrá una instancia determinante este viernes, cuando el congreso gremial deberá resolver si acepta o rechaza la propuesta. Mientras tanto, los sindicatos desarrollarán asambleas para recoger la posición de sus afiliados.

Ante una eventual respuesta negativa, surgió la posibilidad de que el Ejecutivo implemente los incrementos mediante un decreto. Sin embargo, el presidente del CGE aclaró que no existe una decisión confirmada y que la resolución dependerá del gobernador Rogelio Frigerio.

"Es una decisión y una facultad del gobernador. No tengo hoy certeza", manifestó Cuenca. El funcionario evitó anticipar qué medida podría adoptar el Gobierno si no se alcanza un acuerdo con las organizaciones sindicales.

La urgencia por liquidar los aumentos en diciembre

Los plazos administrativos representan otro factor importante en la negociación. El Gobierno pretende contar con una definición durante esta semana para incorporar las modificaciones en la liquidación de noviembre, cuyos haberes se abonarán a comienzos de diciembre.

El funcionario destacó que los componentes remunerativos del incremento también tendrán incidencia en el cálculo del sueldo anual complementario. Por ese motivo, consideró necesario resolver la discusión antes de que finalice el período de liquidación.

"Entendemos que lo lógico sería que se pueda aceptar para que los docentes puedan cobrar el aumento el mes que viene", afirmó Cuenca. También sostuvo que la intención transmitida por el gobernador fue evitar demoras en la percepción de las mejoras salariales que la provincia considera que puede afrontar.

Los desafíos del Consejo General de Educación para 2027

Durante la entrevista, Cuenca también repasó los principales objetivos de su gestión al frente del organismo educativo. El funcionario, que cumplirá un año en el cargo el próximo 12 de diciembre, señaló que las prioridades abarcan desde la alfabetización hasta la actualización de los contenidos escolares.

Uno de los ejes mencionados fue la vinculación entre el sistema educativo y las necesidades productivas de Entre Ríos. En ese marco, destacó el trabajo conjunto con universidades, organismos técnicos y representantes de distintos sectores económicos para desarrollar capacitaciones orientadas a demandas laborales concretas.

"Fue una iniciativa que nos planteó nuestro gobernador, de trabajar con el sector los perfiles, que escuchemos al territorio y armemos perfiles que atiendan demandas reales", explicó. Como ejemplo, mencionó el diseño de una formación para operarios de tambo, surgida a partir de la necesidad de contar con personal capacitado en esa actividad.

Infraestructura escolar y cambios en la matrícula

La planificación de obras educativas también ocupa un lugar dentro de las prioridades provinciales. El CGE participa de una mesa de trabajo con organismos vinculados con la infraestructura para establecer qué establecimientos requieren intervenciones y cuáles son las necesidades más urgentes.

Cuenca explicó que los proyectos deben revisarse periódicamente porque las condiciones de cada comunidad educativa pueden modificarse. Entre los factores que influyen mencionó la disminución de la natalidad, que genera cambios en la cantidad de estudiantes y en la demanda de espacios escolares.

El funcionario dimensionó la complejidad del sistema provincial al señalar que comprende aproximadamente 350.000 estudiantes y 50.000 trabajadores, entre docentes, administrativos y ordenanzas. También destacó la dispersión territorial de los establecimientos, especialmente en zonas rurales e insulares, donde las condiciones de acceso requieren soluciones particulares.

Un congreso reunirá a 400 estudiantes entrerrianos

Otro de los anuncios estuvo relacionado con la participación juvenil. El próximo lunes se desarrollará el primer Congreso Provincial de Centros de Estudiantes, que convocará a aproximadamente 400 jóvenes de diferentes instituciones educativas de Entre Ríos.

El encuentro incluirá espacios de intercambio sobre representación estudiantil, educación secundaria, salud, inserción laboral y problemáticas que atraviesan a los adolescentes. También se abordarán situaciones vinculadas con el ciberacoso, la repitencia y el abandono escolar.

"Es importante que eso se institucionalice para que no dependa de gestiones", expresó Cuenca. El titular del CGE consideró que estos encuentros deben consolidarse como espacios permanentes de participación, donde los estudiantes puedan compartir experiencias y construir respuestas a las necesidades de sus comunidades educativas.