Lisandro Martínez y Marcos Senesi, a un paso de ser declarados Ciudadanos Ilustres de Entre Ríos

Los futbolistas entrerrianos Lisandro Martínez y Marcos Senesi recibieron dictamen favorable para ser declarados Ciudadanos Ilustres de Entre Ríos. El Senado también avanzó con el reconocimiento a General Galarza como Capital Provincial de la Cultura Inclusiva.
El proyecto para declarar Ciudadanos Ilustres de Entre Ríos a los futbolistas Lisandro Martínez y Marcos Senesi obtuvo dictamen favorable este miércoles en la Comisión de Mercosur, Turismo y Deportes de la Cámara de Senadores provincial. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, avanzó hacia su tratamiento en el recinto y busca reconocer las trayectorias deportivas de ambos jugadores de la Selección Argentina.
Durante la jornada legislativa también recibió dictamen favorable una propuesta para declarar a General Galarza como Capital Provincial de la Cultura Inclusiva. Además, la Comisión de Obras Públicas continuó el análisis de una modificación al Régimen General de Concesiones, con la participación de representantes de UPCN.
Las reuniones se desarrollaron en la Sala de Comisiones de Casa de Gobierno, en Paraná, donde legisladores de distintos bloques abordaron iniciativas vinculadas al deporte, la inclusión social y la administración de servicios esenciales del Estado.
Lisandro Martínez y Marcos Senesi, cerca del reconocimiento provincial
La propuesta legislativa contempla declarar Ciudadano Ilustre de Entre Ríos a Lisandro Martínez, nacido en Gualeguay, por su destacada trayectoria deportiva y su representación de la provincia y del país como integrante de la Selección Argentina de fútbol.
En los fundamentos se destacó que el defensor constituye un ejemplo de “esfuerzo, compromiso, disciplina y excelencia para las presentes y futuras generaciones”. El reconocimiento busca poner en valor su recorrido profesional y su proyección internacional.
En el mismo proyecto se propuso distinguir a Marcos Senesi, nacido en Concordia, por su sobresaliente trayectoria futbolística y su participación en la Selección Argentina. La iniciativa resaltó su dedicación, profesionalismo, perseverancia y capacidad de superación personal.
Dos futbolistas que representan a Entre Ríos
Lisandro Martínez desarrolló una carrera internacional que lo llevó a integrar el Manchester United de Inglaterra y a consagrarse campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. Sus comienzos futbolísticos estuvieron vinculados a Gualeguay y posteriormente continuó su formación en Newell's Old Boys y Defensa y Justicia.
Por su parte, Marcos Senesi inició su trayectoria profesional en San Lorenzo de Almagro, continuó su carrera en el Feyenoord de Países Bajos y posteriormente llegó al Bournemouth de la Premier League inglesa. El defensor concordiense también logró integrar el seleccionado nacional.
Ambos futbolistas construyeron carreras en el exterior y se convirtieron en representantes del deporte entrerriano. Con el dictamen favorable de la comisión, el proyecto quedó en condiciones de avanzar hacia su tratamiento legislativo, aunque la declaración todavía requiere la aprobación del Senado.
General Galarza, Capital Provincial de la Cultura Inclusiva
En la misma reunión, la Comisión de Mercosur, Turismo y Deportes emitió dictamen favorable al proyecto que propone declarar a General Galarza, departamento Gualeguay, como Capital Provincial de la Cultura Inclusiva.
La iniciativa, que también cuenta con media sanción de Diputados, fue presentada ante los senadores por el intendente Fabián Menescardi, acompañado por Giuliana Menescardi y Sandra Peretti, integrantes de su equipo de gobierno.
“Venimos trabajando en la obra humana”, expresó el presidente municipal, quien destacó las políticas de inclusión desarrolladas en la localidad. En ese marco, aseguró: “Somos la única Agencia Municipal de Discapacidad con presupuesto propio del país”.
El trabajo de personas con discapacidad
Durante su exposición, Menescardi destacó las oportunidades de inserción laboral para personas con discapacidad y el desarrollo de actividades culturales que también contribuyen al turismo local.
Entre ellas mencionó la Fiesta Provincial de la Ornamentación, que se realiza durante las celebraciones de Navidad y Pascuas. Según informó, la quinta edición del encuentro está prevista para los días 5 y 6 de diciembre.
“Vengo a representar a todas las personas sin voz de mi pueblo”, manifestó el intendente, quien explicó que cerca de 40 personas con discapacidad participan en estas actividades. Además, consideró que la experiencia podría extenderse a otras localidades entrerrianas.
UPCN planteó dudas sobre el Régimen de Concesiones
Previamente, la Comisión de Obras Públicas continuó el tratamiento de un proyecto que modifica el artículo 50 de la Ley Nº 11.280, correspondiente al Régimen General de Concesiones.
La propuesta establece que, aun cuando determinadas actividades esenciales sean concesionadas a terceros, la titularidad, la potestad regulatoria y la fiscalización permanecerán en manos del Estado. Entre los sectores comprendidos figuran educación, salud, seguridad, justicia y sistema penitenciario.
Para analizar la iniciativa, los senadores recibieron a la secretaria adjunta de UPCN Entre Ríos, Carina Domínguez, y a la dirigente gremial Maricel Molina, quienes expresaron reparos sobre los alcances de la modificación.
Las preocupaciones por la estabilidad laboral
Domínguez manifestó su sorpresa ante la propuesta y advirtió: “Es un tema sensible y no puede aprobarse a la ligera”. También valoró la convocatoria a los trabajadores para participar de las discusiones, especialmente en áreas como Salud y Educación.
Molina, por su parte, remarcó: “No hablamos de servicios, hablamos de derechos”.
Además, planteó interrogantes sobre las consecuencias que podría tener la modificación normativa para la estabilidad laboral de los empleados estatales. “Tenemos más dudas que certezas con la modificación de este artículo, no vemos la necesidad y la urgencia para este momento”, coincidieron las representantes sindicales.
Cómo continuará el tratamiento legislativo
El presidente de la Comisión de Obras Públicas, Juan Conti, informó que su bloque trabajaba en una redacción alternativa del proyecto de concesiones.
Asimismo, adelantó que la comisión volverá a reunirse para escuchar nuevos aportes de organizaciones gremiales y representantes del Ministerio de Salud y del Consejo General de Educación.
En paralelo, los proyectos vinculados con Lisandro Martínez, Marcos Senesi y General Galarza avanzaron con dictamen favorable. De esta manera, el Senado entrerriano quedó en condiciones de continuar el tratamiento de las iniciativas que buscan reconocer las trayectorias deportivas de ambos futbolistas y las políticas de inclusión desarrolladas en la localidad del departamento Gualeguay.