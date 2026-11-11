Quini 6: el pozo acumulado llegó a $6.690 millones para el sorteo de este miércoles

El Quini 6 tendrá un pozo acumulado estimado de $6.690 millones para el sorteo de este miércoles 11 de noviembre, según informó la Lotería de Santa Fe. La nueva edición del tradicional juego comenzará a las 21.15 y ofrecerá importantes premios en sus distintas modalidades.

La expectativa se renovó después del último sorteo, en el que un apostador acertó los seis números del Tradicional Primer Sorteo y obtuvo un premio superior a los $1.944 millones.

La combinación ganadora de esa modalidad estuvo integrada por los números 37 - 16 - 43 - 01 - 29 - 25. En tanto, La Segunda y Revancha quedaron vacantes, lo que permitió incrementar los pozos acumulados para la próxima edición.

Los números ganadores del último Quini 6

En la modalidad La Segunda, los números sorteados fueron 39 - 38 - 20 - 34 - 21 - 35. Ningún apostador logró acertar las seis bolillas, por lo que el premio mayor quedó acumulado.

Por su parte, la Revancha presentó la combinación 08 - 32 - 09 - 10 - 17 - 21. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos, lo que elevó el monto disponible para el siguiente sorteo.

En el Siempre Sale, los números favorecidos fueron 07 - 45 - 42 - 14 - 31 - 36. En esta categoría, 266 apostadores acertaron cinco números y cada uno obtuvo un premio superior al millón de pesos.

Cómo se distribuirán los $6.690 millones

La Lotería de Santa Fe informó que el pozo estimado para el próximo sorteo estará distribuido de la siguiente manera:

Tradicional Primer Sorteo: $1.170 millones.

La Segunda: $2.700 millones.

Revancha: $2.140 millones.

Siempre Sale: $480 millones.

Extra: $200 millones.

La suma de todas las modalidades alcanzará los $6.690 millones, uno de los principales atractivos de la próxima jornada.

A qué hora se sortea el Quini 6

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará este miércoles 11 de noviembre, a partir de las 21.15, desde la sala oficial de sorteos de la Lotería de Santa Fe.

La extracción de las bolillas será transmitida en vivo a través de los canales y plataformas habituales, donde los apostadores podrán conocer los resultados de cada modalidad.