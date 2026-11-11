Aseguran que los proyectos del RIGI generarían apenas dos empleos por cada millón de dólares invertido

Los 27 proyectos aprobados bajo el RIGI comprometen inversiones por USD 76.174 millones y generarían 133.076 puestos de trabajo directos e indirectos, según una estimación de la consultora Paspartú. La relación equivale a 1,75 empleos por cada millón de dólares invertido.

El cálculo corresponde a los planes que ya recibieron autorización oficial y toma como referencia el capital comprometido. Tanto los puestos de trabajo como los desembolsos son proyecciones para la ejecución de las iniciativas.

La relación entre inversión y empleo cambia según el sector. Mientras la infraestructura proyecta unos 35 puestos por millón de dólares, los desarrollos de petróleo, gas y energía se ubican en torno a uno.

Qué sectores y proyectos aportarían más empleo

Según publicó Ámbito, la siderurgia ocupa el segundo lugar en empleos por millón invertido, con alrededor de 13 puestos. Le siguen la tecnología, con cinco, y la minería, con tres.

En cantidad total de puestos, la minería encabeza las proyecciones del RIGI. Reúne el 55,3% del empleo estimado y el 36,3% del capital comprometido, mientras que petróleo y gas concentran el 60,6% de la inversión y el 29% de los trabajos previstos.

El proyecto minero Vicuña, en San Juan, lidera el listado individual con unos 31.700 empleos directos e indirectos. Lo siguen el proyecto de Fertilizantes, con 12.500, y la Terminal Multipropósito de Timbúes, en Santa Fe, con 9.700.

Qué iniciativas generan más puestos por dólar invertido

La terminal de Timbúes encabeza esa comparación con unos 35 puestos por cada millón de dólares. El proyecto siderúrgico Sidersa, en San Nicolás, y la ampliación del Gasoducto Perito Moreno se ubican cerca de los 13.

En el otro extremo, la planta flotante de licuefacción de gas natural y el desarrollo Bajo del Choique–La Invernada proyectan alrededor de un empleo por cada USD 10 millones. El informe ubica a Rincón de Aranda y al parque eólico de Olavarría por debajo de un puesto por millón.

El calendario de inversiones del RIGI prevé que los desembolsos superen los USD 9.000 millones en 2028, el año de mayor ejecución proyectada. Cerca de dos tercios del capital se invertirían antes de 2035, aunque algunas iniciativas tienen plazos que llegan hasta 2056.

Dónde se concentran las inversiones y qué falta aprobar

Neuquén, Río Negro y San Juan concentran el 74% del capital de los proyectos autorizados. La distribución está marcada por el desarrollo de Vaca Muerta y por las inversiones mineras.

Hasta octubre, 16 de las 27 iniciativas aprobadas habían comenzado a importar bienes. Esas operaciones sumaban aproximadamente USD 700 millones, según el relevamiento.

Además de los proyectos autorizados, hay 21 propuestas del RIGI en evaluación por USD 133.221 millones de inversión anunciada. Petróleo y gas concentran el 86% de ese monto, y Neuquén reúne cerca del 62% de los fondos asociados a las iniciativas pendientes.