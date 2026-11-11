Ganancias Simplificada de ARCA: qué vence el 16 de noviembre y quiénes deben hacer un trámite

ARCA aclaró qué trámite corresponde en el régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas. La adhesión permite ingresar por primera vez, la convalidación se aplica a quienes optaron por el esquema anterior y la ratificación confirma la continuidad para el siguiente período fiscal.

La Resolución General 5918/2026 extendió hasta el lunes 16 de noviembre de 2026 el plazo para presentar la declaración jurada de 2025, tanto en el régimen general como en el simplificado. El vencimiento del pago del saldo general quedó fijado el 27 de julio de 2026.

Quienes ya completaron la adhesión al régimen vigente, presentaron la declaración jurada y regularizaron el saldo tienen cumplidas las gestiones de ese período. Si quieren seguir con la modalidad simplificada en 2026, les corresponde ratificar la permanencia.

Quiénes deben adherir o convalidar por 2025

Según explicó ARCA, quienes elijan la modalidad por primera vez deben ingresar con Clave Fiscal de nivel 3 o superior a Sistema Registral y seleccionar “Ganancias Simplificada Ley 27.799”. Para el período fiscal 2025, la opción puede ejercerse hasta el 16 de noviembre, siempre que el saldo, si correspondía, se haya pagado en término.

La convalidación es un trámite por única vez para quienes se habían adherido al esquema del Decreto 353/2025. Deben completarla en el mismo servicio hasta el 16 de noviembre para mantener la opción por 2025. Vencido ese plazo sin convalidación, la adhesión se considera desistida y corresponde cumplir con el régimen general.

Quienes presentaron y pagaron en término la declaración de 2025 bajo el régimen general también pueden optar por la modalidad simplificada. Para hacerlo, deben presentar una nueva declaración hasta el vencimiento especial. Si surge una diferencia a favor del fisco, pueden ingresarla hasta esa fecha junto con los intereses resarcitorios.

Cuándo se ratifica la permanencia para 2026

La ratificación es anual y puede hacerse al presentar la declaración simplificada del período anterior. Así, quienes presentan la de 2025 pueden confirmar en ese momento su permanencia para el ejercicio 2026.

El trámite también puede completarse después de esa presentación, hasta el vencimiento general de la declaración jurada del período que se quiere ratificar. Para la continuidad en 2026, la fecha de referencia es el vencimiento de ese ejercicio.

Al adherir o ratificar, ARCA verifica que el contribuyente esté dado de alta en Ganancias. También controla el estado administrativo de la CUIT y si figura en la Base de Contribuyentes No Confiables.

Qué cambió con la reforma y dónde consultar el código

La reforma eliminó los topes de ingresos y patrimonio como requisitos de acceso y permanencia. Para los períodos posteriores a 2025, se exige residencia fiscal en la Argentina durante todo el ejercicio por el que se presenta la declaración simplificada.

Los grandes contribuyentes nacionales y los funcionarios públicos alcanzados por la ley pueden utilizar la modalidad para presentar la declaración y pagar el impuesto en término, cuando corresponda. Esa opción se limita a la presentación y al pago.

La caracterización vigente se puede revisar en Sistema Registral, dentro de “Consulta”, “Datos registrales” y “Caracterizaciones”. El código 618 corresponde al esquema anterior, el 639 identifica el régimen bajo la Ley 27.799 y el 661 distingue la modalidad habilitada únicamente para declarar y pagar.