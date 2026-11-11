Hallaron muerto a un productor rural y sospechan que fue atacado por un carnero

Un productor agropecuario fue encontrado muerto en su campo de Coronel Dorrego. La autopsia reveló graves lesiones y los investigadores sospecharon de un carnero.
Un productor rural de 81 años fue encontrado muerto en su establecimiento rural de Coronel Dorrego, en la provincia de Buenos Aires, y la investigación judicial apunta a un posible ataque de un carnero. La víctima fue identificada como Carlos Narciso Castiñeira, cuyo cuerpo presentaba lesiones compatibles con fuertes golpes provocados por un animal.
El hombre fue hallado sin vida por una de sus hijas, quien se acercó al campo después de que su familia perdiera contacto con él. La última comunicación había ocurrido el domingo anterior. El cuerpo estaba tendido en el suelo, junto a su camioneta, en una propiedad ubicada sobre la ruta nacional 3, a la altura del kilómetro 620.
En un primer momento, los investigadores evaluaron distintas hipótesis, entre ellas un posible robo o una agresión. Sin embargo, el comportamiento de un carnero que se encontraba en el establecimiento modificó el rumbo de las averiguaciones.
Cuando los efectivos policiales y funcionarios judiciales llegaron al lugar, un carnero de pelaje blanco y negro intentó embestirlos en reiteradas oportunidades. La reacción agresiva del animal llamó la atención de los investigadores, quienes comenzaron a considerar que podría haber protagonizado el ataque fatal.
Según informó La Nación, el ovino permanecía habitualmente en el establecimiento y, después de los incidentes con el personal policial, fue encerrado en un corral para evitar nuevas agresiones.
Aunque inicialmente se contempló la posibilidad de que otro animal de mayor tamaño hubiera causado las lesiones, las características de los golpes y la conducta del carnero fortalecieron la principal hipótesis de la investigación.
Qué reveló la autopsia del productor rural
La Justicia ordenó una autopsia para determinar las causas del fallecimiento. Los especialistas forenses encontraron traumatismos importantes en el tórax, hemorragias internas, neumotórax y una fuerte contusión en el cráneo.
Estas lesiones resultaron compatibles con impactos de considerable fuerza, como los que podría provocar un carnero al embestir repetidamente a una persona.
Los investigadores señalaron que, pese a tratarse de un animal de tamaño mediano, un carnero puede generar golpes de gran intensidad debido a su fuerza y a la velocidad de sus embestidas.
La causa quedó a cargo del ayudante fiscal Leopoldo Vega, bajo la órbita de la Unidad Funcional de Investigación N° 9 de Bahía Blanca. Si bien la hipótesis del ataque animal cobró fuerza, las actuaciones judiciales continuaron para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte.
Carlos Narciso Castiñeira era un reconocido productor agropecuario de Coronel Dorrego, donde administraba su establecimiento rural.
Además de su actividad vinculada al campo, se destacaba por su trabajo artesanal y sus conocimientos de orfebrería, una disciplina que había desarrollado a lo largo de los años.