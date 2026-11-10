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Sociedad La jugada inolvidable

Crearon un laberinto de maíz de 10 hectáreas que recrea el centro de Messi y el gol de Lautaro Martínez a Inglaterra

El original diseño ocupa diez hectáreas de un campo de Córdoba y representa una jugada imaginaria de la Selección argentina. La propuesta permitirá realizar recorridos entre los cultivos y también incluyó donaciones a instituciones educativas.

10 de Noviembre de 2026
Un laberinto de maíz de 10 hectáreas.
Un laberinto de maíz de 10 hectáreas.

El original diseño ocupa diez hectáreas de un campo de Córdoba y representa una jugada imaginaria de la Selección argentina. La propuesta permitirá realizar recorridos entre los cultivos y también incluyó donaciones a instituciones educativas.

Un laberinto de maíz que recrea un gol imaginario de Lionel Messi y Lautaro Martínez frente a Inglaterra fue presentado en Monte Buey, al sudeste de Córdoba. La iniciativa, denominada “Sembramos un gol”, combinó fútbol, producción agropecuaria y educación, y se dio a conocer durante la Expo ITAI y la Fiesta Nacional de la Siembra Directa. A partir del 10 de diciembre el público podrá recorrerlo.

El diseño, realizado sobre diez hectáreas de un campo, representa una jugada en la que Messi envía un centro y Lautaro Martínez convierte de cabeza. La propuesta fue impulsada por la empresa Tekros, distribuidora oficial de Nidera Semillas, junto con el productor Nelson Romagnoli, quien cedió parte de su establecimiento para concretar el proyecto.

La iniciativa contó con la participación de distintas empresas que aportaron semillas, tecnología agrícola, seguros y recursos económicos. Durante la campaña del maíz, los visitantes podrán recorrer los pasillos del laberinto y participar de actividades, con el objetivo de conocer de cerca la producción agropecuaria.

 

Un proyecto que también beneficia a estudiantes

 

Además de su atractivo turístico y recreativo, el proyecto tuvo una finalidad educativa. Durante la presentación se entregaron donaciones a dos instituciones de Monte Buey.

El Instituto Técnico Agrario Industrial (ITAI) recibió un dron pulverizador y un sistema de piloto automático para tractor, herramientas destinadas a la formación de estudiantes en nuevas tecnologías agrícolas.

Por su parte, el Instituto General José María Paz recibió aportes económicos para acompañar sus actividades educativas.

Los organizadores destacaron que el objetivo fue “generar un espacio de encuentro entre el campo y la sociedad”, especialmente para acercar a los jóvenes al mundo de la producción.

 

“El laberinto demuestra lo que puede lograrse cuando productores, empresas e instituciones comparten una misma visión”, expresaron los impulsores de la propuesta.

Temas:

Laberinto de maíz Lionel Messi Lautaro Martínez Monte Buey Córdoba Fútbol Argentino
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