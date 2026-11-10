Abrieron la bóveda secreta de la mansión de Santiago Peña

La Fiscalía de Paraguay logró abrir este martes la bóveda secreta descubierta detrás de una pared falsa en la mansión del expresidente Santiago Peña, ubicada en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción. Según informó la prensa local, el compartimiento estaba vacío y no contenía dinero ni objetos de valor.

El acceso fue posible después de que Peña, a través de su abogado, indicara dónde se encontraba la llave de seguridad. Durante el allanamiento del domingo 8 de noviembre, los investigadores habían conseguido abrir una primera puerta, pero no pudieron superar el segundo acceso blindado, informó iProfesional.

La defensa del exmandatario sostuvo que el recinto funcionaba como una habitación de pánico. Tras el procedimiento, la residencia quedó bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

La investigación por el colapso de Ueno Bank

El hallazgo se produjo en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank, entidad intervenida por el Banco Central de Paraguay el 3 de noviembre debido a problemas de solvencia.

Según la imputación, Peña había recibido en 2024 dos préstamos del banco por 3.548 millones de guaraníes, equivalentes a unos 577.000 dólares, destinados a financiar la construcción de la propiedad. Las cuotas mensuales representaban aproximadamente seis veces su salario presidencial.

El expresidente fue imputado por presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. La Fiscalía estimó un perjuicio de aproximadamente 809 millones de dólares relacionado con fondos estatales depositados en la entidad. Peña rechazó las acusaciones.

Allanamientos y búsqueda de fondos

La investigación también incluyó allanamientos en otra residencia del exmandatario, oficinas bancarias y propiedades de exfuncionarios. Durante los procedimientos se secuestraron documentos, teléfonos celulares, computadoras y grabaciones de cámaras de seguridad.

Además, la Fiscalía inició gestiones con autoridades de Argentina, Estados Unidos y Luxemburgo para rastrear posibles transferencias de fondos al exterior.

Mientras tanto, el Banco Central paraguayo informó que el 93,1% de los titulares de cuentas alcanzadas por la garantía estatal había recibido al menos una parte de sus depósitos