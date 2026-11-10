Corrientes: ya suman 150 trabajadores despedidos en peajes por la privatización de rutas nacionales

Unos 150 trabajadores de estaciones de peaje de Corrientes fueron despedidos en el marco del proceso de relicitación de rutas nacionales impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Las desvinculaciones afectaron a empleados del corredor vial Litoral, quienes ya habían recibido la liquidación de sus indemnizaciones, según la información difundida sobre la situación laboral.

Los trabajadores cumplían funciones en estaciones ubicadas en el puente General Belgrano, Riachuelo e Ituzaingó, sobre la Ruta Nacional 12. Tras los despidos, la posibilidad de recuperar sus puestos quedó sujeta a las decisiones que adoptaran las nuevas empresas concesionarias, publicó Diario Época.

La situación generó preocupación entre los empleados afectados y sus familias, mientras avanzaba la implementación de un nuevo esquema de administración privada de las rutas nacionales, basado en el financiamiento mediante el cobro de peajes.

El Gobierno adjudicó ocho corredores viales por 20 años

El proceso de concesión avanzó mediante la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, publicada en agosto, que adjudicó ocho tramos de rutas nacionales a operadores privados por un período de 20 años.

Las concesiones comprendieron más de 3.900 kilómetros distribuidos en 11 provincias. El esquema impulsado por el Gobierno nacional estableció que los corredores funcionarían sin subsidios estatales, con ingresos provenientes principalmente del cobro de peajes.

En el caso del Tramo Litoral, que comprende sectores de las rutas nacionales 12 y 16, la adjudicación correspondió a las empresas JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A. La tarifa ofertada y aprobada fue de $2.876,04 más IVA, según la resolución oficial.

La automatización de peajes genera preocupación laboral

Uno de los principales motivos de preocupación entre los trabajadores despedidos fue la incorporación de sistemas automáticos de cobro, incluidos mecanismos mediante códigos QR, que podrían reducir la necesidad de personal en las cabinas.

Los empleados advirtieron que la modernización tecnológica no garantizaba su reincorporación y que las indemnizaciones abonadas habían cerrado sus relaciones laborales sin asegurar nuevos puestos en las empresas adjudicatarias.

La situación también abrió interrogantes sobre el impacto de la reestructuración vial en otras provincias, donde trabajadores del sector reclamaron garantías de continuidad laboral frente al cambio de concesionarios.

Debate por nuevos peajes y el futuro de las rutas

La reorganización de los corredores también generó cuestionamientos por la posibilidad de instalar nuevas estaciones de cobro. En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua manifestó su rechazo a un eventual peaje sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de Puerto Rico.

En Corrientes, por otra parte, surgió la posibilidad de establecer un nuevo punto de cobro cerca de Paso de los Libres, sobre la Ruta Nacional 14, un corredor utilizado para el transporte de cargas vinculado al Mercosur.

Mientras el Gobierno nacional sostuvo que las concesiones permitirían mejorar la infraestructura vial sin recurrir a subsidios estatales, desde el sector laboral cuestionaron la pérdida de puestos de trabajo y la falta de garantías de reincorporación.