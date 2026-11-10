Vecinos y merenderos cocinan para las familias evacuadas en Bajada Grande

La solidaridad con las familias evacuadas por la crecida del río Paraná en Bajada Grande se hizo presente este martes en el centro de asistencia ubicado en la zona de los miradores. Vecinos y referentes de distintos merenderos se organizaron para cocinar, distribuir alimentos y acompañar a quienes debieron abandonar sus viviendas por el avance del agua.

Durante una recorrida de Elonce, voluntarios trabajaban en una de las carpas instaladas en el lugar, donde prepararon arroz con estofado para las personas afectadas. La colaboración incluye la elaboración de comidas, limpieza y acompañamiento a las familias.

(Elonce)

Graciela, una de las vecinas que se sumó voluntariamente, explicó por qué decidió colaborar. "Me gusta ayudar a la gente. Siempre tengo voluntad, me encanta esto a mí", expresó mientras lavaba los platos después de la comida.

Merenderos unidos para ayudar a los evacuados

Gabriela, referente de la copa de leche y comedor La Nelly, contó que integrantes de diferentes espacios comunitarios se acercaron para trabajar juntos y garantizar alimentos a las personas que permanecen en las carpas.

"Vinimos acá a colaborar con otros compañeros de otros merenderos, a hacer un estofado con arroz para la gente que está inundada y la que está evacuada", manifestó.

La voluntaria destacó que también mantienen contacto permanente con las familias y prestan especial atención a los niños. "Todos estamos pendientes de los chiquitos que están acá también", señaló sobre una de las vecinas asistidas.

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Protección Civil trabaja en sectores aislados

Lucas García, integrante de Protección Civil y coordinador del comité de crisis, explicó que el operativo municipal continúa tanto en Bajada Grande como en otros sectores costeros de Paraná.

Lucas García, integrante de Protección Civil (Elonce)

El funcionario indicó que aproximadamente 22 familias reciben acompañamiento en el sector, entre evacuadas y autoevacuadas. Además de brindar alimentos, los equipos colaboran con el traslado de pertenencias hacia lugares seguros.

García destacó especialmente las intervenciones nocturnas, cuando algunos vecinos quedaron aislados por el avance del agua. Los equipos debieron ingresar a sectores rodeados por la creciente para trasladar personas y acercar alimentos, agua y asistencia de emergencia.

(Elonce)

La rapidez del avance del río

El coordinador reconoció que la creciente se produjo con mayor velocidad de la prevista. "Esto ya se veía venir, pero no con tanta rapidez", manifestó.

Según explicó, el incremento del nivel del río y la acción del viento favorecieron el ingreso repentino del agua a sectores bajos de Bajada Grande.

Mientras continúa el monitoreo de la situación, los equipos municipales y los voluntarios mantienen las tareas de asistencia. La organización comunitaria se convirtió en un apoyo fundamental para las familias que atraviesan la emergencia.