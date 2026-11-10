Gauchos y paisanas por un día: estudiantes compartieron las tradiciones argentinas

Alumnos de la Escuela Primaria N° 3 "Bernardino Rivadavia" de Paraná celebraron este martes 10 de noviembre el Día de la Tradición con una jornada de actividades en la Plaza 1º de Mayo. Los estudiantes del segundo ciclo organizaron juegos tradicionales, prepararon obsequios y convocaron a los vecinos a compartir las costumbres familiares que forman parte de la identidad argentina.

La propuesta se desarrolló en homenaje al nacimiento del poeta y escritor José Hernández, autor del Martín Fierro, cuya fecha de nacimiento dio origen a la conmemoración nacional. Vestidos de gauchos y paisanas, los chicos recorrieron la plaza y participaron de distintas actividades para recordar las tradiciones del país.

La docente de sexto grado Clarisa Cric explicó a Elonce que la iniciativa surgió con el propósito de revalorizar las costumbres argentinas y compartirlas con la comunidad. “Decidimos reivindicar nuestras tradiciones. Cada grado del segundo ciclo preparó una propuesta diferente”, señaló.

Juegos tradicionales y actividades para los vecinos

Entre las propuestas organizadas por los estudiantes se incluyeron juegos como la taba, las bochas y el tiro al blanco. También prepararon pequeños paquetes con yerba, hierbas aromáticas y dibujos para entregar a las personas que transitaban por la plaza.

Otra de las actividades consistió en un mapa de Argentina donde los vecinos podían escribir sus tradiciones familiares. Los alumnos invitaban a participar y pegaban las respuestas para construir un registro colectivo de costumbres.

“Hay muchos que no se acuerdan o se les pasa por alto que hoy es el Día de la Tradición. Entonces decidimos traer esta propuesta para compartirla con la gente que va pasando y con los alumnos”, explicó Cric.

Los chicos compartieron sus costumbres argentinas

Durante la recorrida de Elonce, los estudiantes mostraron sus vestimentas típicas y explicaron las actividades que habían preparado. Algunos lucieron ponchos, sombreros y trajes de gaucho confeccionados o facilitados por sus familias.

“Venimos de la Escuela Bernardino Rivadavia y venimos a mostrar las tradiciones de Argentina”, contó uno de los alumnos, mientras participaba de las propuestas junto a sus compañeros.

Al consultarles por sus costumbres favoritas, los chicos mencionaron tomar mate, comer tortas fritas, empanadas y asado, además de compartir reuniones familiares. Estas respuestas también fueron incorporadas al mapa instalado en la plaza.

Alumnos de la Escuela Rivadavia celebraron el Día de la Tradición

Los vecinos también participaron de la celebración

La jornada contó con la participación de familias y personas que transitaban por la Plaza 1º de Mayo. Uno de los vecinos, Luis Ergui, conversó con los estudiantes y recordó la vinculación histórica de José Hernández con Paraná, donde residió y desarrolló parte de su actividad durante el período de la Confederación Argentina.

Al referirse a las tradiciones, mencionó el mate, el asado, el locro, las tortas fritas y los juegos populares como costumbres que forman parte de la vida cotidiana de distintas generaciones.

Un padre que acompañaba a su hijo también destacó la propuesta y participó de los juegos organizados por los estudiantes. “Muy linda”, expresó al ser consultado sobre la actividad escolar.

La celebración permitió que los alumnos compartieran sus conocimientos sobre las tradiciones argentinas con vecinos y familias, mediante juegos, vestimentas típicas y actividades participativas en uno de los principales espacios públicos de Paraná.