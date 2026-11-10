Se celebra el dia de la Tradición en honor al natalicio del autor del Martín Fierro

Cada 10 de noviembre, la República Argentina se detiene a celebrar el Día de la Tradición, una fecha oficial establecida para honrar las costumbres, la identidad y las raíces culturales que conforman el ser nacional. El motor de esta conmemoración no es casual: rinde homenaje al nacimiento de José Hernández (1834-1886), el poeta, periodista, militar y político que immortalizó al gaucho en la obra cumbre de la literatura hispanoamericana: el Martín Fierro.

Más allá de los festejos escolares y las celebraciones folclóricas en peñas y centros tradicionalistas, la fecha encierra una compleja trama política, literaria y social que explica cómo un sector marginado de la sociedad rural pasó de ser perseguido a convertirse en el máximo emblema de la argentinidad.

El origen de la conmemoración: una iniciativa platense

La idea de institucionalizar un día que abrazara las tradiciones gauchas no surgió de un decreto gubernamental espontáneo, sino de la militancia cultural. Correspondió al poeta Francisco Timpone, quien lanzó la propuesta la noche del 13 de diciembre de 1937 durante una reunión de la agrupación "Bases", una institución platense que rendía homenaje a Juan Bautista Alberdi.

Meses más tarde, el 6 de junio de 1938, la agrupación presentó formalmente ante el Senado de la provincia de Buenos Aires una nota solicitando la declaración del 10 de noviembre como Día de la Tradición en conmemoración del natalicio de Hernández. La iniciativa contó con el impulso de los legisladores D. Edgardo J. Míguenz y D. Atilio Roncoroni.

La aprobación en ambas cámaras legislativas fue unánime. Quedó consagrada bajo la Ley Nº 4756/39, promulgada el 18 de agosto de 1939 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de septiembre de aquel año. Años más tarde, en 1975, el Congreso Nacional extendió el alcance de la norma a todo el territorio argentino mediante la Ley Nacional N° 21.154, consagrando la fecha en el calendario federal.

¿Qué significa la tradición y de dónde viene el término?

Etimológicamente, la palabra tradición proviene del latín tradere, que significa donación o legado. Lejos de ser un concepto estático o anclado en el pasado, la tradición representa el conjunto de costumbres, saberes, valores, lengua y códigos de honor que se transmiten de generación en generación.

Cada eslabón temporal recibe el legado de sus antecesores y aporta su propia impronta para las futuras generaciones. Así es como la cultura popular de una Nación se forja a partir de las vivencias, expresiones y cosmovisiones de cada una de sus regiones.

En la Argentina, esa construcción identitaria encontró en la figura del gaucho su máxima expresión mitológica y literaria.

José Hernández: pluma, política y defensa federal

Para entender la dimensión del Martín Fierro, es indispensable comprender la biografía de su creador. José Rafael Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en una época de profunda convulsión institucional en la naciente república.

A lo largo de su vida, Hernández combinó la labor literaria con una intensa actividad política y periodística. Tras iniciarse militarmente en defensa de la autonomía del Estado de Buenos Aires, su pensamiento político evolucionó de forma radical entre 1852 y 1872. Se opuso firmemente al centralismo porteño en el proceso de organización nacional, sosteniendo que las provincias del interior no debían subordinarse de manera absoluta a los intereses económicos y políticos de Buenos Aires.

Su oposición al mitrisme y al centralismo lo llevó a participar en una de las últimas grandes rebeliones federales, liderada por el caudillo entrerriano Ricardo López Jordán. Tras la derrota de las milicias gauchas en 1871, Hernández debió marchar al exilio en Brasil. A pesar de haber actuado como asesor del general revolucionario, con el tiempo matizó su vínculo, aunque jamás abandonó sus banderas políticas.

El "Martín Fierro": el grito literario de los olvidados

De regreso a la Argentina en 1872, Hernández intensificó su lucha a través del periodismo y publicó la primera parte de su obra cumbre: El gaucho Martín Fierro.

A través de los versos octosílabos del poema épico, Hernández logró un altísimo impacto social y político, dándole voz a un sector social sistemáticamente golpeado por las levas militares obligatorias, la persecución de las autoridades rurales y el despojo de sus tierras. La obra retrata la vida independiente, heroica, sufrida y trágica del gaucho en los estertores del siglo XIX.

En 1879 publicó la continuación, La vuelta de Martín Fierro, consolidando un díptico monumental que hoy es considerado indiscutiblemente la obra cumbre de la literatura argentina.

Años más tarde, su prestigio intelectual lo llevó a desempeñarse como diputado y senador de la provincia de Buenos Aires. Desde su banca en la Cámara alta, protagonizó debates memorables, defendiendo la federalización de Buenos Aires y enfrentándose dialécticamente a figuras de la talla de Leandro N. Alem.

José Hernández falleció en Buenos Aires el 21 de octubre de 1886, dejando un legado imborrable que hoy, cada 10 de noviembre, revive en la memoria colectiva de todo el país como el espejo donde la Argentina reconoce sus raíces más profundas.