El Papa León XIV llega a Córdoba: horarios, actividades y detalles de su visita

El Papa estará este martes en Córdoba

El Papa León XIV llega este martes a Córdoba, donde encabezará una misa multitudinaria y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia Católica. La visita forma parte de su gira por la Argentina, que concluirá el miércoles con una ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Ezeiza

Partirá desde el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires a las 7:30 y arribará al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9:00.

La primera actividad central está prevista para las 10, cuando León XIV celebrará una misa multitudinaria en la explanada de la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA), donde se espera una importante concurrencia de fieles.

El traslado del Pontífice desde el predio de Fadea se iniciará en un vehículo cerrado por la avenida de Circunvalación hasta la intersección de avenida Colón y Santa Fe.

En esa esquina, a partir de las 11:45 aproximadamente, León XIV abordará el papamóvil descubierto para comenzar el trayecto abierto al público por las avenidas Colón, General Paz, Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen.

El trayecto estará vallado desde la Circunvalación, permitiendo que los asistentes se ubiquen a lo largo para presenciar el paso de la comitiva.

Según comunicó la organización del evento, el despliegue urbano "será la oportunidad para que fieles y peregrinos puedanverlo pasar y recibir su saludo".

Saludo en el Arzobispado y encuentro en la Catedral

A las 12:30, el Papa saldrá al balcón del Arzobispado, ubicado en la esquina de avenida Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo, para dirigir unas palabras a los presentes.

Los asistentes que deseen participar de este momento deberán ingresar de manera peatonal a la avenida Hipólito Yrigoyen accediendo exclusivamente desde la Plaza España.

Para facilitar la cobertura del evento a quienes no concurran a Fadea, se instalarán pantallas gigantes sobre Yrigoyen, entre Obispo Trejo y Plaza España, que transmitirán en directo la Misa previa y la caravana papal.

Finalizado el saludo, el Santo Padre se desplazará hacia la Catedral por las arterias Yrigoyen, Vélez Sársfield y 27 de Abril, antes de las 15:15.

Encuentro con la comunidad religiosa en la Catedral

A las 15:15, León XIV presidirá en la Catedral el encuentro convocado con el clero local, la vida consagrada y los seminaristas de la diócesis.

El público general podrá seguir las alternativas de esta actividad de pie desde la Plaza San Martín, cuyo acceso peatonal estará habilitado por la calle Buenos Aires.

La actividad oficial concluirá a las 16:55, momento en que el Papa emprenderá el viaje hacia el Aeropuerto Internacional Taravella en un vehículo cerrado para su partida final.

Regreso a Buenos Aires y encuentro con jóvenes

Una vez finalizadas las actividades en Córdoba, León XIV partirá hacia Buenos Aires a las 16:55, según el cronograma oficial difundido.

Durante la noche del martes, el pontífice participará de una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

El encuentro será una de las últimas actividades públicas de su visita a la Argentina, antes de la jornada de despedida prevista para el miércoles.

Visita a Luján y despedida de la Argentina

La agenda del miércoles 11 de noviembre comenzará a las 8:00, cuando el Papa visite el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, en Buenos Aires.

Posteriormente, a las 10:00, encabezará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país.

Para esa celebración se prevé una convocatoria masiva de fieles en las inmediaciones del santuario y de la plaza Belgrano.

Finalmente, León XIV se despedirá de la Argentina el miércoles a las 14:00, durante una ceremonia oficial en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Desde allí, el Sumo Pontífice abordará un avión con destino a Lima, Perú, donde concluirá su gira por Latinoamérica.