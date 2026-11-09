Ciudad entrerriana busca tener la fiesta de la cerveza más grande del Litoral

Concepción del Uruguay busca ser un referente en la producción de cerveza artesanal

Concepción del Uruguay apuesta al crecimiento de sus fiestas cerveceras con el objetivo de convertirse en sede de la celebración de cerveza artesanal más grande del Litoral. La iniciativa es impulsada por productores locales que, desde hace casi una década, trabajan para consolidar dos encuentros: Concepción Beer, durante el Carnaval, y Novembeer, en noviembre.

Gerardo Acevedo, presidente de la Cámara de Cerveceros de Concepción del Uruguay, repasó el camino recorrido desde los primeros encuentros entre colegas hasta la organización de eventos que convocan a vecinos y visitantes de distintas localidades.

Los comienzos se dieron con reuniones de productores en la Isla del Puerto. Con el paso del tiempo, esas iniciativas crecieron y se transformaron en propuestas que forman parte de la agenda cultural y turística de la ciudad.

Contar con dos fechas establecidas durante el año permite a los cerveceros planificar su actividad, mostrar sus productos y generar nuevas oportunidades para los emprendimientos locales.

El trabajo de los productores locales, en el centro de las fiestas

Uno de los principales objetivos de la organización es mantener el protagonismo de los productores de Concepción del Uruguay. Tanto las cervecerías participantes como los emprendimientos gastronómicos pertenecen a la ciudad.

La decisión apunta a fortalecer la economía local y generar oportunidades para las familias que trabajan durante todo el año en el sector.

Acevedo destacó que detrás de cada puesto hay trabajadores y emprendimientos que encuentran en estos encuentros una oportunidad para comercializar sus productos y ampliar su público.

Además, la llegada de visitantes de otras localidades representa un movimiento económico para distintos rubros de la ciudad, como la gastronomía, el turismo y los servicios.

Novembeer busca dar un nuevo salto de calidad

La evolución de Novembeer fue uno de los puntos destacados por el titular de la Cámara de Cerveceros. La decisión de extender el evento a dos jornadas durante la última edición representó un avance importante para la organización.

También se incorporaron artistas de reconocimiento nacional, entre ellos Hugo Lobo y Pablito HC, con el propósito de ampliar la convocatoria y ofrecer espectáculos de mayor nivel.

La intención es continuar mejorando aspectos como el escenario, el sonido, la iluminación y la organización general, para combinar cerveza artesanal, gastronomía y música en vivo.

En ese sentido, la próxima edición de Novembeer se realizará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, con productores cerveceros y gastronómicos de la ciudad, además de una programación musical.

El objetivo de tener la fiesta de la cerveza más grande del Litoral

Entre los proyectos a futuro de la Cámara de Cerveceros aparece una meta ambiciosa: posicionar a Concepción del Uruguay como sede de la fiesta de la cerveza más grande del Litoral.

Para alcanzar ese objetivo, Acevedo consideró que será necesario seguir creciendo y analizar nuevas alternativas de financiamiento que permitan contratar espectáculos artísticos de mayor convocatoria.

Una de las posibilidades que se evalúa es implementar un sistema de entradas para afrontar esos costos, aunque todavía no hay una decisión tomada al respecto.

La organización también busca preservar una característica que identifica a estos encuentros: el acceso libre y la posibilidad de que vecinos y turistas disfruten de las propuestas.