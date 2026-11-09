Crecida del río Paraná: instalaron un centro de evacuación para ocho familias

REDACCIÓN ELONCE
La crecida del río Paraná alcanzó los 5,14 metros y obligó a familias de Bajada Grande a abandonar sus viviendas. El municipio instaló un centro de evacuación y asiste a otros 60 vecinos que permanecen en sus hogares, confirmaron a Elonce.
La crecida del río Paraná, que alcanzó los 5,14 metros este lunes por la noche, provocó evacuaciones en la zona de Camino Costero, en Bajada Grande. Ante el avance del agua, la Municipalidad de Paraná instaló un centro de emergencia en el sector de miradores, preparado inicialmente para albergar a ocho familias afectadas.
En el lugar permanecían alojadas 12 personas, entre adultos mayores y niños, quienes recibieron colchones, frazadas, alimentos y asistencia sanitaria. Además, el municipio mantenía un operativo de acompañamiento para alrededor de 60 vecinos que decidieron continuar en sus viviendas, pese al incremento del nivel del río.
Lucas García, integrante del equipo de contingencia municipal, confirmó a Elonce la altura del río y explicó que se realizaba un seguimiento permanente de la situación. “Se viene trabajando con distintos operativos en conjunto con distintos medios”, señaló sobre las tareas coordinadas para asistir a los damnificados.
Advierten que podrían quedar caminos cortados
El secretario de Desarrollo Humano de Paraná, Enrique Ríos, explicó que el municipio conformó un comité de emergencia con participación de distintas dependencias para coordinar las tareas de asistencia.
“Venimos trabajando en la conformación del comité de emergencia, con la participación activa de todas las dependencias municipales, para unir criterios y coordinar acciones que nos permitan asistir en forma eficiente y rápida a los vecinos”, manifestó a Elonce.
El funcionario detalló que el centro dispone de asistencia alimentaria, sanitaria y psicológica. También advirtió sobre las dificultades que podría generar el avance del agua durante las próximas horas.“El río está en 5,14 metros y en creciente. Entendemos que quizás hacia la mañana del martes los caminos estarán cortados y será muy difícil poder acceder”, alertó Ríos.
Asistencia a familias que permanecen en sus viviendas
El secretario indicó que, además de las personas evacuadas, se brindaba acompañamiento a quienes optaron por permanecer en sus hogares, pese a los riesgos que representaba la creciente. “Estamos presentes, colaborando, y la idea es brindarle toda la ayuda necesaria a quienes están pasando por esta situación”, aseguró.
Por su parte, Carla Clemente, referente barrial, destacó la colaboración de las comisiones vecinales, los habitantes de la zona y las autoridades municipales.
“Es una situación muy difícil, somos vecinos del barrio. Esto nos atraviesa y nos duele”, expresó. Además, manifestó su deseo de que el agua comenzara a descender para permitir el regreso de las familias a sus viviendas.
Controles de salud y entrega de alimentos
Betiana Brunengo, directora de Adultos Mayores de la Municipalidad, explicó que se realizaban controles sanitarios a las personas alojadas en el centro de emergencia, especialmente a quienes requerían mayor atención. “Estoy con los adultos mayores, estamos viendo cómo tienen la presión y cómo vienen de salud”, relató a Elonce.
La funcionaria también confirmó que los equipos municipales organizaban la distribución de alimentos entre las familias afectadas.
“Vamos a salir con los compañeros para entregar las viandas. Les damos comida a la noche y a la mañana”, señaló.