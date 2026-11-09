Músico entrerriano participó en la recepción del Papa en Paysandú: "Es un tesoro que guardaré en mi corazón"

El músico entrerriano Mateo Tano vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al participar de la recepción oficial del papa León XIV en Paysandú, durante su primera visita a Latinoamérica. El artista formó parte de la propuesta musical que acompañó la llegada del Pontífice y también compartió la experiencia con su hermano Isaías, otro de los músicos entrerrianos convocados.

En diálogo con Elonce, Tano recordó la emoción de haber sido parte de un acontecimiento que consideró único. “Fue una experiencia única, inolvidable, la cual guardo como un tesoro en mi corazón para siempre”, expresó.

El músico también había anticipado en otras entrevistas la importancia que tendría esta oportunidad en su vida. “Considero que iba a ser el momento más importante de mi vida y lo fue”, afirmó.

La presentación contó con la participación de la banda de Catherine Vergnes, una reconocida artista uruguaya, y de Lucas Sugo. Además, tuvo un significado especial para Mateo porque pudo compartir el escenario con su hermano.

Una presentación musical frente al Papa

Isaías Tano participó junto a la banda oficial e interpretó el himno que Uruguay compuso especialmente para el Papa durante su recorrido. Luego de la misa, los músicos realizaron una presentación junto a la banda de Catherine Vergnes, en la que también participó Lucas Sugo.

Mateo destacó especialmente la posibilidad de presenciar la celebración religiosa desde un lugar cercano al escenario. “Más allá del show y de la parte artística, tener la acreditación para poder estar ahí en segunda fila viendo, presenciando la misa, realmente fue un momento increíble, difícil de poner en palabras”, relató.

La experiencia comenzó a tomar dimensión incluso antes de la llegada del Pontífice, durante los preparativos técnicos. “Ya en la prueba de sonido del día anterior fue impactante. La técnica, lo que habían armado, los escenarios, cómo sonaba todo, ya impactaba, pero el momento de verlo a él, verlo en la misa, era difícil caer que estabas ahí”, recordó.

Mateo junto a Lucas Sugo

Tano también explicó que la emoción estuvo atravesada por sus creencias religiosas y por la posibilidad de compartir el acontecimiento con sus seres queridos. “Nosotros somos creyentes, somos católicos”, señaló.

El saludo del papa León XIV que quedó registrado en un video

Uno de los recuerdos que el músico conserva de aquella jornada ocurrió durante la presentación de despedida. Mateo contó que el Pontífice lo saludó junto a otro de sus compañeros músicos, un momento que quedó registrado en una grabación.

“Nosotros estábamos por arrancar la presentación de despedida y él nos saluda a mí y a otro compañero, el acordeonista. Ese momento me lo guardo porque nos miró a los dos y nos saludó y justo quedó grabado”, contó.

El artista explicó que todavía no había compartido ese registro en sus redes sociales debido a la gran cantidad de imágenes y videos que circularon después del acontecimiento. Sin embargo, aseguró que tenía previsto publicarlo.

También conservó imágenes del momento en que León XIV pasó muy cerca de los músicos durante la misa.

La presencia entrerriana en Paysandú

La participación de Mateo e Isaías no fue la única presencia de Entre Ríos en la celebración. El músico contó que familiares y conocidos de Hasenkamp viajaron hasta Paysandú para acompañarlos.

“Localicé ahí a mi familia porque nos hacían señas y justo mi hermano los había visto antes. Después, cuando terminó toda la ceremonia y el Papa se retiró, pudimos encontrarnos, sacarnos una foto y compartir”, relató.

Además, destacó la cantidad de entrerrianos que participaron de la convocatoria. “Había un montón de entrerrianos, era multitudinario”, afirmó.

Entre los recuerdos de la jornada, Tano también valoró haber compartido la experiencia con artistas a quienes admira por su trayectoria. “La anécdota es poder estar compartiendo con artistas como Lucas Sugo, al cual respeto un montón por su trayectoria”, manifestó.

Después de permanecer desde el jueves en Uruguay por las actividades y presentaciones del fin de semana, Mateo regresó a Paraná. Aunque reconoció que le hubiera gustado acompañar al Papa en otras actividades de su recorrido por Argentina, explicó que sus compromisos laborales se lo impedían.