Ofrecen 29 puestos de entrenamiento laboral en Paraná: requisitos y cómo anotarse

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná abrió 29 puestos de entrenamiento laboral en ocho empresas mediante el programa Fomentar Empleo. Desde la Oficina de Empleo explicaron a Elonce los requisitos, cómo postularse y cuándo comenzarán las entrevistas.
La Municipalidad de Paraná abrió este martes las postulaciones para 29 puestos de entrenamiento laboral en ocho empresas de la ciudad, a través del programa nacional Fomentar Empleo. Las prácticas comenzarán en diciembre y estarán destinadas a personas de entre 18 y 64 años que cumplan con los requisitos establecidos. Desde la Oficina de Empleo confirmaron a Elonce que, durante las primeras horas de inscripción, ya se habían registrado postulantes y quedaban 26 vacantes disponibles.
El subsecretario municipal de Producción, Oscar Bustamante, explicó que los entrenamientos funcionan como una primera experiencia en el ámbito laboral y buscan mejorar las posibilidades de acceder posteriormente a un empleo formal. Además, informó que durante noviembre se concretaron ocho inserciones laborales en cinco empresas privadas de Paraná.
“Se trata de 29 puestos en ocho empresas de la ciudad. El entrenamiento es equiparable a una pasantía o a un primer acercamiento al mundo laboral, con el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad y conseguir que se conviertan en inserciones laborales”, señaló el funcionario.
Quiénes pueden postularse y dónde realizar el trámite
La directora municipal de Empleo, Paola Barbieri, indicó que la convocatoria está dirigida a beneficiarios del programa Fomentar Empleo, de entre 18 y 64 años, que se encuentren comprendidos en las categorías de prioridad uno y prioridad dos.
Los interesados deben acercarse personalmente a la Oficina de Empleo, ubicada en calle Presidente Perón 573, de Paraná, donde la atención se realiza de lunes a viernes, de 7 a 13. Barbieri precisó que, al momento de la entrevista, quedaban 26 puestos disponibles de los 29 anunciados inicialmente.
La funcionaria explicó que el sistema nacional Portal Empleo presentaba inconvenientes técnicos, aunque la oficina continuaba recibiendo postulaciones. Una vez restablecido el funcionamiento, se verificarán los datos de los inscriptos para confirmar si cumplen con las condiciones del programa.
Cuándo comenzarán las entrevistas laborales
Barbieri señaló que las postulaciones permanecerán abiertas hasta que se complete la cantidad de candidatos que cada empresa esté dispuesta a entrevistar. Por ese motivo, no se estableció una fecha única de cierre para todos los puestos.
“Vamos cerrando los puestos a medida que se va cubriendo la cantidad de personas que los empleadores están dispuestos a entrevistar”, explicó la directora de Empleo.
Según detalló, entre el 15 y el 20 de noviembre se prevé comenzar a derivar los postulantes a las empresas, que serán las encargadas de realizar las entrevistas y seleccionar a los participantes. También indicó que la mayor parte de las consultas corresponde a jóvenes y mujeres que buscan oportunidades de capacitación e inserción laboral.
Los participantes recibirán una ayuda económica
Desde el Municipio aclararon que los entrenamientos laborales no constituyen una relación de empleo ni implican el pago de un salario, sino que forman parte de una instancia de formación práctica en empresas.
Durante ese período, los participantes percibirán una ayuda económica otorgada por el Gobierno nacional. El objetivo del programa es que puedan adquirir experiencia y desarrollar habilidades que faciliten su incorporación al mercado laboral.
Bustamante destacó que estas herramientas forman parte del trabajo conjunto entre la gestión de la intendenta Rosario Romero y el sector privado. En ese marco, invitó a comercios y empresas de Paraná a conocer tanto el programa nacional Fomentar Empleo como Te Conecto, una iniciativa municipal destinada a vincular la oferta y la demanda de trabajo.
Ocho personas consiguieron empleo formal en noviembre
El subsecretario de Producción informó que, además de las nuevas convocatorias, durante noviembre se concretaron ocho inserciones laborales en cinco empresas de Paraná, mediante las herramientas de vinculación con el sector privado.
También señaló que la Oficina de Empleo registra un crecimiento sostenido en la cantidad de consultas de personas que buscan trabajo y de empresas interesadas en incorporar personal o participar de programas de entrenamiento.
Los interesados en acceder a las vacantes disponibles pueden acercarse a la sede municipal de Presidente Perón 573, de 7 a 13, para recibir asesoramiento sobre los requisitos y las posibilidades de postulación.