Harán controles oftalmológicos gratuitos y sin turno en cuatro ciudades entrerrianas

La campaña se realizará el viernes 13 de noviembre en Paraná, Concordia, Colón y Villa Elisa. Está destinada a personas con diabetes e incluirá exámenes de fondo de ojo gratuitos, sin turno previo y por orden de llegada. Dónde atenderán.
El Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) realizará el viernes 13 de noviembre la 26ª Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes, con controles gratuitos de fondo de ojo en distintos centros médicos del país. En Entre Ríos, la atención estará disponible en Paraná, Concordia, Colón y Villa Elisa, sin necesidad de solicitar turno previo.
La iniciativa estará destinada exclusivamente a personas con diabetes y buscará detectar de manera temprana la retinopatía diabética, una enfermedad que puede provocar pérdida severa de la visión e incluso ceguera. Los controles se realizarán por orden de llegada y no será necesario presentar estudios médicos anteriores.
Según informó el CAO, en Argentina cerca de cuatro millones de personas viven con diabetes. Los registros históricos de sus campañas indicaron que el 40% de los pacientes evaluados presentó lesiones compatibles con retinopatía diabética, una de las principales causas de ceguera en adultos en edad laboral.
Dónde se realizarán los controles gratuitos en Entre Ríos
La campaña se desarrollará el viernes 13 de noviembre en cuatro establecimientos oftalmológicos de la provincia:
-Paraná: Centro de Ojos Dr. Lodólo, ubicado en La Paz 444.
-Concordia: Instituto Oftalmológico Dr. Álvarez, en Saavedra 234.
-Colón: Centro Integral Oftalmológico Dr. Prim, en Simón Bolívar 123.
-Villa Elisa: Consultorio Dra. Romero García, en Estrada 1649.
La atención será gratuita y por orden de llegada. Los horarios específicos de cada establecimiento deberán consultarse en el listado oficial de sedes de la campaña.
Qué es la retinopatía diabética y cuáles son sus riesgos
La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes que afecta los vasos sanguíneos de la retina, la estructura del ojo encargada de captar las imágenes. Su desarrollo está relacionado con el tiempo de evolución de la enfermedad y el control de los niveles de glucosa en sangre.
Uno de los principales riesgos es que la retinopatía diabética puede avanzar sin provocar síntomas evidentes durante sus primeras etapas. Por ese motivo, una persona puede presentar lesiones en la retina sin advertir cambios en su visión.
Desde el Consejo Argentino de Oftalmología remarcaron que la detección temprana resulta fundamental para prevenir complicaciones. Las personas con diabetes deben realizarse un control oftalmológico al menos una vez al año, incluso cuando no presentan molestias visuales.
Cómo será el examen de fondo de ojo
Durante la campaña, los profesionales realizarán un fondo de ojo, un estudio indoloro que dura pocos minutos y permite observar las estructuras de la parte posterior del globo ocular.
Para efectuarlo, se aplicarán gotas oftálmicas que dilatan las pupilas y facilitan la evaluación de la retina. Mediante este procedimiento, el especialista podrá identificar posibles lesiones relacionadas con la diabetes.
Una vez finalizado el examen, el paciente recibirá información sobre el estado de su salud visual y, si se detectan alteraciones, se le indicarán los pasos a seguir. No será necesario llevar estudios previos ni abonar por la consulta.
Recomendaciones para quienes asistan a la campaña
El CAO advirtió que, después del fondo de ojo, los pacientes pueden experimentar visión borrosa temporal debido a la dilatación de las pupilas. Según la información de la campaña, este efecto puede durar aproximadamente una hora, aunque su duración puede variar.
Por ese motivo, se recomendó no conducir vehículos hasta recuperar la visión habitual. También se aconsejó que los adultos mayores y las personas con dificultades de movilidad concurran acompañados.
La campaña buscará facilitar el acceso a controles preventivos y promover el diagnóstico temprano de una enfermedad ocular que puede desarrollarse de manera silenciosa. Los interesados podrán consultar las sedes y horarios en el sitio oficial del Consejo Argentino de Oftalmología.