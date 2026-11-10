Detuvieron a otro hombre que llamó al 911 y amenazó al Papa

Un hombre de 58 años fue detenido, acusado de llamar al 911 y amenazar de muerte al papa León XIV, en el partido bonaerense de Bahía Blanca.

Fuentes policiales informaron que el sujeto, se comunicó con el Centro de Atención de Emergencias (CATE) 911 y pronunció la frase: "Hola 911, muerte al Papa hijo de p...".

En este sentido, personal de la Dirección de Contraterrorismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizó distintas tareas investigativas e identificó al titular del abonado telefónico, por lo que el fiscal Carlos Martínez, a cargo de la Fiscalía Inicial de Mar del Plata, solicitó una orden de allanamiento ante el juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal N.° 2 de ese departamento judicial, dio lugar al pedido.

El procedimiento se llevó a cabo el domingo en el domicilio de Perrone y las autoridades concretaron el arresto, mientras que se secuestró un celular.

Se trata del segundo hombre detenido por formular amenazas contra el Sumo Pontífice tras la aprehensión de Damián Giles, un albañil de 49 años, en Pilar.

Además, este domingo la Policía de la Ciudad detuvo a un joven de 25 años que intentó vulnerar los anillos de seguridad implementados en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, donde León XIV ofició la Misa Central.

El sospechoso circulaba a bordo de una moto con patente y credenciales falsas, balizas policiales y varios elementos de comunicación, por lo que el Juzgado Federal N.° 1, a cargo de la jueza María Servini, con la Secretaría N.° 2 a cargo de Gonzalo Mendieta, dio intervención a personal del Departamento Federal Unidad de Investigación Antiterrorista perteneciente a la Policía Federal, quienes trasladaron al involucrado a la sede de la dependencia federal, al tiempo que este lunes se realizó un allanamiento en su vivienda, donde se secuestró un arma y otros elementos de relevancia para la investigación.