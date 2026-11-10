Realizarán una jornada comunitaria con trámites y asesoramiento gratuito en el Hospital Escuela

REDACCIÓN ELONCE
El Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná será sede de una jornada comunitaria este jueves 12 de noviembre, de 8:30 a 12. Habrá asesoramiento sobre tarjetas sociales, empleo, discapacidad, familia y licencias de conducir. Los detalles, en Elonce.
El Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná realizará este jueves 12 de noviembre una jornada social comunitaria, destinada a facilitar el acceso de los vecinos a trámites, beneficios sociales y asesoramiento sobre distintos servicios públicos. La actividad se desarrollará de 8:30 a 12 en el Aula Magna del nosocomio, ubicado en calles Ambrosetti y Rondeau, y estará abierta a residentes de los barrios cercanos y de otros sectores de la ciudad.
La propuesta será organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Paraná, el dispositivo de extensión comunitaria, el área de Trabajo Social y el dispositivo de atención sociocomunitaria del hospital. También participarán estudiantes de Trabajo Social, en el marco de una iniciativa que busca acercar los servicios públicos a la comunidad.
Jonathan Haller, acompañante terapéutico de la División de Trabajo Social del Hospital Escuela, explicó a Elonce que el objetivo es descentralizar la atención y facilitar el acceso a beneficios y programas para personas que encuentran dificultades para trasladarse hasta las oficinas municipales.
Qué trámites y servicios estarán disponibles
Durante la jornada, los vecinos podrán realizar consultas y recibir asesoramiento sobre tarjetas sociales, beneficios de la Ley Provincial 4035 y asistencia para personas en situación de vulnerabilidad social o alimentaria.
También se brindará información sobre programas de la Oficina de Empleo, discapacidad, familia, diversidad, género y licencias de conducir, entre otros servicios incluidos en el programa municipal Oficinas en la Comunidad.
“Los vecinos podrán tener mayor accesibilidad a políticas públicas o información sobre determinados beneficios que la Municipalidad de Paraná intenta acercar a los vecinos de la zona”, explicó Haller.
Una propuesta abierta a los barrios cercanos
El acompañante terapéutico señaló que la convocatoria no estará limitada a las personas que reciben atención en el Hospital Escuela de Salud Mental, sino que podrán participar todos los vecinos interesados.
En ese sentido, indicó que se extendieron invitaciones a instituciones, comisiones vecinales y residentes de los barrios aledaños para promover la participación comunitaria.
La actividad también contempla la articulación con centros de salud y otras instituciones, mediante un trabajo intersectorial e interdisciplinario que busca mejorar el acceso a los servicios disponibles.
Buscan facilitar el acceso a los servicios públicos
Haller explicó que la iniciativa surgió ante las dificultades que enfrentan algunos vecinos para trasladarse hasta las dependencias públicas ubicadas en el centro de Paraná, ya sea por cuestiones económicas o por otras limitaciones.
Por ese motivo, destacó la importancia de acercar los organismos y sus servicios a los barrios, con el objetivo de que las personas puedan informarse sobre sus derechos y acceder a los programas de asistencia.
La jornada social comunitaria se realizará el jueves 12 de noviembre, de 8:30 a 12, en el Aula Magna del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná. La convocatoria estará dirigida a quienes necesiten orientación sobre trámites, programas sociales y servicios municipales.