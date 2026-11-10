El Papa celebra la segunda misa en Argentina: masiva concurrencia en Córdoba

En el marco de su visita a la Argentina, el Papa León XIV brinda su segunda misa ante una multitud en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba.

Las puertas del predio fueron abiertas el lunes a la tarde, a las 17.40, y desde entonces los fieles comenzaron a llegar y pasaron la noche para poder presenciar un hecho histórico, como es la llegada del Sumo Pontífice a tierras cordobesas.

León XIV aterrizó en el Aeropuerto Córdoba minutos antes de las 9, donde fue recibido por el gobernador Martín Llaryora. Luego saludó a las personas que lo aguardaban sobre la pista, quienes le entregaron regalos y hasta se pudieron sacar fotos con el Sumo Pontífice.

Luego se subió al auto que lo condujo hasta el predio de Fadea.

El Papa celebra su segunda misa ante una multitud en Córdoba

Saludo en el Arzobispado y encuentro en la Catedral

A las 12:30, el Papa saldrá al balcón del Arzobispado, ubicado en la esquina de avenida Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo, para dirigir unas palabras a los presentes.

Los asistentes que deseen participar de este momento deberán ingresar de manera peatonal a la avenida Hipólito Yrigoyen accediendo exclusivamente desde la Plaza España.

Encuentro con la comunidad religiosa en la Catedral

A las 15:15, León XIV presidirá en la Catedral el encuentro convocado con el clero local, la vida consagrada y los seminaristas de la diócesis.

El público general podrá seguir las alternativas de esta actividad de pie desde la Plaza San Martín, cuyo acceso peatonal estará habilitado por la calle Buenos Aires.

La actividad oficial concluirá a las 16:55, momento en que el Papa emprenderá el viaje hacia el Aeropuerto Internacional Taravella en un vehículo cerrado para su partida final.

Regreso a Buenos Aires y encuentro con jóvenes

Una vez finalizadas las actividades en Córdoba, León XIV partirá hacia Buenos Aires a las 16:55, según el cronograma oficial difundido.

Durante la noche del martes, el pontífice participará de una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

El encuentro será una de las últimas actividades públicas de su visita a la Argentina, antes de la jornada de despedida prevista para el miércoles.