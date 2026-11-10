 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política

El gobierno provincial y los gremios estatales retoman este miércoles la paritaria

El gobierno de Entre Ríos convocó para este miércoles a los gremios estatales para continuar con la discusión salarial. El encuentro será a las 14 en la Secretaría de Trabajo.

10 de Noviembre de 2026
El encuentro será este miércoles
El encuentro será este miércoles

El gobierno de Entre Ríos convocó para este miércoles a los gremios estatales para continuar con la discusión salarial. El encuentro será a las 14 en la Secretaría de Trabajo.

El gobierno provincial, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) volverán a reunirse en mesa paritaria este miércoles.

 

La convocatoria a los gremios Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es para este miércoles 11 de noviembre a las 14 en la sede de la Secretaría de Trabajo provincial, sita en Buenos Aires 166 de la ciudad de Paraná.

 

Vale recordar que este martes, se realiza a partir de las 14, el encuentro con los gremios docentes para retomar la discusión salarial.

 

Temas:

paritaria gremios estatales salarios
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso