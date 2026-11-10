El gobierno provincial y los gremios estatales retoman este miércoles la paritaria

El gobierno provincial, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) volverán a reunirse en mesa paritaria este miércoles.

La convocatoria a los gremios Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es para este miércoles 11 de noviembre a las 14 en la sede de la Secretaría de Trabajo provincial, sita en Buenos Aires 166 de la ciudad de Paraná.

Vale recordar que este martes, se realiza a partir de las 14, el encuentro con los gremios docentes para retomar la discusión salarial.