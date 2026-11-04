Salud en alerta: ATE convocó a una movilización y anunció medidas de fuerza en hospitales de Paraná

ATE reclama por salarios, precarización laboral y planificación de enfermería en Entre Ríos y anunció una movilización para el próximo 11 de noviembre frente al Ministerio de Salud provincial. La protesta comenzará a las 8:30 y estará acompañada por medidas de fuerza en hospitales y centros de salud.

En diálogo con Elonce, representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestaron que el sector se encuentra en estado de alerta y movilización ante la falta de respuestas a sus demandas.

(Elonce)

La convocatoria se realizará junto con la Asociación de Enfermería y la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud. Las representantes Silvia Lubo, vocal del sindicato; Viviana Rivero, secretaria de Acción Social; y Mabel Varisco, delegada gremial, indicaron a Elonce que cuestionan decisiones que consideran contrarias a la Ley 10.930 y advierten sobre una creciente sobrecarga laboral.

Reclamos por las condiciones del sistema sanitario

"Hoy por hoy el sistema de salud está sobrecargado", señaló Lubo al vincular la situación con las dificultades en el funcionamiento de las obras sociales y el aumento de la demanda en los establecimientos públicos.

Silvia Lubo, vocal de ATE (Elonce)

Las representantes sindicales sostuvieron que los problemas se arrastran desde antes de la pandemia y que las presentaciones realizadas ante el Ministerio de Salud y las áreas de Recursos Humanos no obtuvieron respuestas satisfactorias.

"Hemos reclamado, no hemos sido escuchados", expresó Varisco. Además, planteó que las dificultades laborales afectan tanto al personal sanitario como a la comunidad que depende de la atención pública.

Mabel Varisco, delegada gremial (Elonce)

Anuncian suspensión de cirugías programadas

ATE anticipó que la jornada de protesta incluirá medidas de fuerza en hospitales y centros de salud. En los hospitales San Martín y San Roque de Paraná, según anunciaron, se suspenderán las cirugías programadas y permanecerán habilitados los quirófanos para urgencias.

La convocatoria no estará limitada al personal de enfermería. También se sumarán instrumentadores quirúrgicos, médicos, trabajadores de maestranza, personal administrativo y otros sectores sanitarios.

Los representantes gremiales señalaron que la movilización buscará obtener respuestas del Gobierno provincial y avanzar en soluciones para las condiciones laborales del sistema público de salud.