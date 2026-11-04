La Fiesta Provincial de las Aldeas tendrá música, comidas típicas y cerveza artesanal

REDACCIÓN ELONCE
La séptima Fiesta Provincial de las Aldeas se realizará el 14 de noviembre en Aldea Brasilera. Habrá espectáculos musicales, danzas tradicionales, gastronomía alemana y cerveza artesanal. Las autoridades brindaron a Elonce detalles de la programación y las entradas.
La séptima edición de la Fiesta Provincial de las Aldeas se realizará el sábado 14 de noviembre en el Club San José de Aldea Brasilera, con una programación que incluirá espectáculos musicales, danzas tradicionales, gastronomía regional y actividades para toda la familia. Las puertas del predio abrirán a las 18:30 y los espectáculos comenzarán a las 19:30, según informaron las autoridades durante la presentación del evento.
El lanzamiento se realizó en la sede del organismo provincial de turismo, con la participación del intendente de Aldea Brasilera, Hugo Ramírez; el responsable municipal de Cultura y Turismo, José Gareis; y el secretario ejecutivo del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos. Sebastián Bel. Durante la presentación se dieron a conocer los principales atractivos de la celebración, que busca preservar las tradiciones de los alemanes del Volga y promover el turismo en las aldeas entrerrianas.
La propuesta reunirá a instituciones locales, grupos de danzas, músicos y productores gastronómicos. Además de los espectáculos, el público podrá disfrutar de comidas tradicionales, cerveza artesanal elaborada en la localidad y espacios recreativos para los más chicos.
Una fiesta que recupera las tradiciones de las aldeas
Durante la presentación, desde el Ente Mixto de Turismo destacaron la importancia de las fiestas populares para fortalecer la actividad turística y difundir las costumbres de las comunidades entrerrianas.
“Una fiesta que se integra el turismo, pero con su folklore, con su vestimenta, con sus degustaciones que ustedes van a tener la oportunidad de disfrutar”, señaló Bel.
El intendente Hugo Ramírez explicó que la celebración volverá a desarrollarse en el Club San José, el mismo espacio donde surgió originalmente la Fiesta de las Aldeas. También recordó que el encuentro fue retomado después de las restricciones que había provocado la pandemia.
Los artistas que se presentarán en la Fiesta Provincial de las Aldeas
El responsable de Cultura y Turismo municipal, José Gareis, detalló que la programación comenzará con la participación de grupos coreográficos que presentarán danzas vinculadas con las tradiciones de las aldeas.
A partir de las 21 se desarrollarán los espectáculos musicales, con una cartelera integrada por Grupo Tentación, La Nueva Herencia, Los Majestuosos del Chamamé, Gildas Bailantas y Gerardo Farías. El cierre estará a cargo de Mario Pereyra.
La organización también confirmó que habrá un concurso de tomadores de cerveza, una de las actividades recreativas previstas para la jornada.
La programación combinará distintos géneros musicales con expresiones culturales de las comunidades de la región, en un encuentro que busca convocar tanto a vecinos como a visitantes de otras localidades.
Comidas típicas y cerveza artesanal
La gastronomía será uno de los principales atractivos de la séptima edición. Las instituciones de Aldea Brasilera participarán con la elaboración y venta de platos tradicionales vinculados con las costumbres de los alemanes del Volga.
Gareis explicó que el Club San José contará con mesas, sectores gastronómicos y un escenario techado. También habrá otros puestos de comidas y espacios destinados a las familias que concurran al encuentro.
“Las comidas tradicionales de nuestros antepasados van a estar también hechas por las instituciones gastronómicas locales”, destacó el funcionario.
Durante la presentación se exhibieron algunos de los productos que formarán parte de la propuesta, entre ellos cerveza artesanal elaborada en Aldea Brasilera.
Uno de los productores explicó que se especializa en cerveza de trigo y que lleva 24 años dedicado a la actividad. “Es una cerveza de trigo. Me especializo en cervezas de trigo. Está elaborada en Aldea Brasilera. Ya llevamos 24 años de oficio y formamos parte de la propuesta de la Fiesta de las Aldeas”, señaló Exequiel Heim.
Cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas
Las autoridades confirmaron que la Fiesta Provincial de las Aldeas tendrá distintas modalidades de venta de entradas, con precios que variarán según el lugar y el momento de adquisición.
-Entrada anticipada en el Municipio de Aldea Brasilera: $8.000.
-Entrada online por la plataforma 1000 Ticket: $12.000, disponible hasta el 13 de noviembre.
-Entrada en puerta el día del evento: $15.000.
Los organizadores indicaron que el público podrá adquirir las entradas anticipadas hasta el día anterior a la celebración. También habrá venta en el ingreso al predio durante la jornada del sábado.
El encuentro se realizará en las instalaciones del Club San José, donde se dispondrán espacios para los espectáculos, la gastronomía y las actividades recreativas.
Aldea Brasilera y su identidad alemana
Durante la presentación, José Gareis recordó que Aldea Brasilera fue fundada en 1879 y que constituye la sexta aldea establecida por los alemanes del Volga en Entre Ríos.
El funcionario explicó que la organización de fiestas y encuentros comunitarios forma parte de las tradiciones transmitidas por las primeras generaciones de habitantes. Por ese motivo, la localidad se prepara para recibir a visitantes mediante la ornamentación de sus espacios y el acondicionamiento de las instalaciones donde se desarrollará la celebración.
“Nuestros antepasados siempre decían, cuando hay fiesta en nuestra aldea, fiesta patronal, cuando hay un evento, son todos bienvenidos”, recordó Gareis.
La séptima edición buscará mantener ese espíritu mediante una propuesta que reúna música, danzas, gastronomía y expresiones culturales relacionadas con la historia de la comunidad.