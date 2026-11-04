Choque y muerte en Paraná: familiares de la víctima pidieron que el acusado sea encarcelado

Familiares de Maximiliano Céspedes, el motociclista de 41 años que murió tras ser atropellado por una camioneta en Paraná, se manifestaron este miércoles frente a los Tribunales de la capital entrerriana para reclamar justicia y exigir que el conductor imputado sea trasladado a una unidad penal. Juan Manuel Quinteros, de 29 años, cumple prisión domiciliaria por disposición judicial mientras avanza la investigación del siniestro ocurrido durante la madrugada del sábado 31 de octubre.

La concentración reunió a la esposa de la víctima, María Eugenia Rodríguez, sus hijas y su madre, María Ramos. En diálogo con Elonce, los familiares expresaron su dolor por la pérdida y cuestionaron que el acusado permanezca en su vivienda mientras se desarrolla el proceso judicial. También pidieron que se investiguen las circunstancias del choque y que el caso no quede sin resolución.

“Acá estamos pidiendo justicia por Maxi. Él perdió la vida porque el muchacho de la camioneta lo atropelló, lo dejó tirado. Nunca frenó a socorrerlo, ni auxiliarlo, ni a preguntarle cómo estaba”, expresó Rodríguez. La mujer sostuvo que la familia atraviesa una situación de profundo dolor y reclamó que se modifiquen las condiciones de detención del imputado.

“No queremos que tenga el arresto en la casa”

Durante la manifestación, la viuda cuestionó la prisión domiciliaria dispuesta para Quinteros y solicitó que la medida cautelar se cumpla en un establecimiento penitenciario. El acusado permanece bajo esa modalidad por resolución judicial hasta el 29 de diciembre, mientras continúa la investigación penal.

“Él ahora está con arresto en su casa. No queremos que tenga el arresto en la casa, queremos que tenga el arresto en el penal como se debe”, manifestó la esposa de Céspedes. También expresó su preocupación por la posibilidad de que el expediente no avance y pidió una respuesta de la Justicia.

“No queremos que el caso de Céspedes sea como muchos casos que han quedado en la nada y no se han resuelto”, agregó. La mujer remarcó que la muerte de su esposo afectó especialmente a sus dos hijas, una de ellas de 10 años, y a su madre, quien también participó de la concentración.

El dolor de la esposa y las hijas de Céspedes

Rodríguez relató las dificultades que atraviesa la familia desde la muerte de Maximiliano y describió cómo cambió la vida cotidiana de sus hijas. Insistió en que el acusado no debería permanecer en su domicilio mientras ellas afrontan la ausencia de su padre.

“Él hoy está con su familia, nosotros ya a Maxi no lo tenemos y sabemos que no lo vamos a tener. Y yo todas las noches consuelo a mi hija porque su papá no va a volver”, expresó durante la entrevista.

Familiares de Maximiliano Céspedes pidieron justicia frente a Tribunales de Paraná

La esposa de la víctima también recordó que Céspedes era una persona dedicada al trabajo y a su familia. Según contó, por las mañanas cumplía tareas en Tribunales y, después del mediodía, continuaba trabajando en obras de construcción para sostener económicamente su hogar.

“Era una persona trabajadora, amable, no tenía problema con nadie. Él trabajaba en los tribunales de mañana, llegaba a casa y ya estaba saliendo a trabajar en otra obra que tenía”, relató. Añadió que habitualmente regresaba a su vivienda durante la noche debido a sus extensas jornadas laborales.

El testimonio de Maite: “Lo único que pido es justicia”

Maite Céspedes, una de las hijas de Maximiliano, también habló con Elonce durante la manifestación. La joven expresó su angustia por la pérdida de su padre y recordó los momentos que compartían en familia.

“En este momento destrozada como toda hija. No tener a mi papá en mi casa a la hora de dormir, ni comer ni nada con mi papá”, manifestó.

Maite describió a su padre como una persona trabajadora que dedicaba gran parte de su tiempo al bienestar de su esposa y sus hijas. Además, contó que durante la concentración pudo conocer a compañeros de trabajo de Maximiliano, quienes le transmitieron recuerdos sobre su desempeño laboral.

“Hoy vine, conocí sus compañeros de trabajo acá en tribunales, muchas personas en tribunales que me dicen que mi papá era una gran persona, un gran compañero y siempre responsable con su labor”, expresó.

La joven también se sumó al reclamo para que el acusado cumpla la medida judicial en una unidad penitenciaria. “Solamente quiero justicia, que pague como debería pagar y que no tenga el arresto en su casa. Yo quiero que él pague estando en el penal como se debe”, sostuvo.

Qué contó la familia sobre el momento del choque

María Eugenia Rodríguez explicó que la familia conoció parte de lo sucedido a través del relato de un testigo que se encontraba cerca del lugar del siniestro. Según manifestó, esa persona escuchó el impacto y salió a observar qué había ocurrido.

“Por un testigo clave sabemos que él lo auxilió, que se escuchó el impacto. Cuando salió lo vio a Maxi tirado y la camioneta que huía. Nada más que eso”, relató.

Maximiliano Céspedes, víctima fatal de accidente de tránsito.-

La mujer aclaró que la familia recibe asesoramiento sobre el proceso judicial, aunque prefirió no brindar mayores precisiones acerca de las actuaciones que se desarrollan en la causa.

Durante la cobertura, María Ramos, madre de Maximiliano, también estuvo presente frente a Tribunales. Sin embargo, debido a la angustia que atravesaba, no realizó declaraciones ante las cámaras.

Cómo ocurrió el choque fatal en calle Rondeau

El siniestro vial ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del sábado 31 de octubre, sobre calle Rondeau, entre Darwin y Ambrosetti, en Paraná. Maximiliano Daniel Céspedes, de 41 años, circulaba en una motocicleta Yamaha FZ16 cuando se produjo una colisión frontal con una camioneta Chevrolet LUV conducida por un joven de 29 años que transitaba en sentido contrario.

Como consecuencia del impacto, el motociclista quedó tendido sobre la calzada y sufrió lesiones fatales. Personal de emergencias médicas acudió al lugar y constató su fallecimiento.

Según informó la Policía, el conductor de la camioneta se retiró del lugar después del choque. Minutos más tarde se presentó voluntariamente en la Comisaría Decimocuarta, acompañado por un joven de 27 años que viajaba con él y por familiares.

Juan Manuel Quinteros, imuputado por fatal accidente en Paraná.-

De acuerdo con la información policial, el conductor de la Chevrolet LUV manifestó que había intentado sobrepasar a otro vehículo y que, durante esa maniobra, invadió el carril contrario, por donde circulaba Céspedes.

También reconoció que se había retirado del lugar después del impacto y que posteriormente decidió presentarse ante las autoridades. Por disposición de la Fiscalía interviniente, se realizaron controles de alcoholemia y se ordenaron extracciones de muestras de sangre y orina a los dos ocupantes de la camioneta.

En el marco de la investigación, la Fiscalía dispuso la aprehensión de Juan Manuel Quinteros, de 29 años, quien quedó imputado por homicidio culposo agravado. Posteriormente, la Justicia le impuso prisión domiciliaria hasta el 29 de diciembre, mientras continúa el proceso para determinar su responsabilidad penal.