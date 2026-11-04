Dueña de una óptica pidió disculpas por polémica publicidad: “De los errores se aprende”

La responsable de Óptica Celeste, un comercio de Chajarí, departamento Federación, pidió disculpas públicas por la difusión de un video publicitario que simulaba una situación de violencia contra una mujer y generó fuertes críticas en redes sociales. La grabación mostraba a un hombre que introducía a una mujer en una bolsa negra de consorcio y posteriormente la colocaba en el baúl de un automóvil, en una escena presentada como un recurso humorístico para promocionar el establecimiento.

La controversia comenzó después de que la óptica compartiera el material en sus redes sociales. La publicidad utilizaba una situación vinculada con los clientes que consultan precios y luego no concretan una compra. Sin embargo, la representación de violencia contra una mujer provocó cuestionamientos y expresiones de rechazo entre quienes observaron las imágenes.

Ante las repercusiones, el comercio decidió retirar el video. Posteriormente, su responsable difundió un mensaje en el que reconoció que la publicación había sido inapropiada, expresó su arrepentimiento y se comprometió a revisar con mayor atención las futuras producciones destinadas a las redes sociales.

El pedido de disculpas de la responsable de Óptica Celeste

En su descargo público, la responsable del establecimiento explicó que sintió la necesidad de dirigirse a las personas que se habían sentido afectadas por la publicidad. Reconoció que el contenido pudo haber provocado dolor y sostuvo que nunca existió la intención de perjudicar a quienes lo observaron.

“Hoy estoy aquí porque siento la gran necesidad de hacer un descargo que sea público pidiendo mil disculpas por el video que se subió ayer. Realmente nosotros no teníamos bajo ningún punto de vista la intención de herir a alguien”, manifestó al comienzo de su mensaje.

La comerciante también reconoció que la falta de experiencia en la producción de contenidos para redes sociales influyó en la decisión de publicar la grabación. “De los errores uno aprende y para nosotros todo esto de las redes es algo nuevo y a veces uno cree que todo es válido y no es así, y este es el caso”, expresó.

Reconoció que el video pudo haber lastimado a muchas personas

Durante su mensaje, la responsable de la óptica insistió en que comprendió el impacto que había tenido la publicidad y reiteró sus disculpas a quienes se sintieron afectados por la representación de violencia.

“El video que subimos ayer fue un video que hirió y lastimó seguramente a muchas personas y hoy estoy aquí para pedirle a esas personas mil disculpas, mil disculpas”, señaló.

También anunció que el establecimiento modificará la manera de evaluar sus publicaciones. La intención, según explicó, será revisar los materiales antes de compartirlos para evitar nuevas situaciones similares.

“No tengo nada más para decir, solo prometer que a partir de ahora vamos a revisar muy bien el contenido que subimos, que organizamos, porque bueno, no todo es válido”, sostuvo. Finalmente, reiteró: “Estoy arrepentida y le pido disculpas a todas aquellas personas que sintieron que las herí, pido disculpas”.

Cómo era la publicidad que generó la polémica

El video que originó la controversia comenzaba con un hombre que hablaba directamente a cámara sobre una situación habitual en los comercios: los clientes que consultan precios y luego dejan de responder los mensajes sin concretar una compra.

“Nos preguntan por ahí qué hacemos con aquellos clientes que nos preguntan precios y nunca más nos contestan. No hacemos nada. Les contestamos los mensajes, los llamamos por teléfono y les pasamos los precios. Al final, si el cliente no compra, no pasa nada. Los atendemos a todos con mucha amabilidad”, decía el protagonista.

Mientras pronunciaba esas palabras, las imágenes mostraban una situación completamente diferente. El hombre manipulaba una bolsa negra de consorcio y, posteriormente, aparecían las piernas de una mujer, a quien introducía dentro de la bolsa. La secuencia terminaba cuando colocaba el bulto en el baúl de un automóvil y cerraba la tapa.

La contradicción entre el mensaje verbal, que aseguraba un trato amable hacia los clientes, y las imágenes que simulaban una agresión constituía el recurso humorístico elegido para la publicidad. Sin embargo, la representación fue cuestionada por utilizar una escena de violencia contra una mujer como parte de una estrategia comercial.

La óptica retiró el video después de las críticas

La publicación generó numerosas reacciones negativas en redes sociales y motivó que el establecimiento decidiera eliminarla. El rechazo estuvo centrado en la utilización de imágenes que evocaban violencia contra las mujeres para construir una situación humorística relacionada con la atención comercial.

Tras retirar el contenido, desde Óptica Celeste se comunicaron con Elonce y explicaron que no habían buscado generar perjuicios con la grabación. “No fue nuestra intención perjudicar o herir a alguien”, expresaron desde el comercio.