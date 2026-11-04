Empleo en plataformas: el 65% de los conductores combina los viajes con otro trabajo

El empleo en plataformas de movilidad ocupa un lugar importante en las estrategias de quienes necesitan sumar ingresos. Un estudio de CIPPEC encontró que el 65% de los conductores encuestados combina los viajes mediante una aplicación con otras ocupaciones.

Esa combinación no implica que se trate de un ingreso menor. Para más de la mitad de los consultados, conducir mediante la plataforma representa al menos el 50% de sus recursos totales, mientras que alrededor del 30% depende exclusivamente de esa actividad.

Los datos corresponden a un relevamiento sobre conductores de DiDi, elaborado con apoyo de esa empresa. Por su alcance, describen la situación de los participantes consultados y no deben extenderse automáticamente a todos los trabajadores del sector.

La búsqueda de un ingreso adicional

Complementar los recursos del hogar fue el motivo más mencionado para comenzar a trabajar con la aplicación. Esa respuesta alcanzó al 58% de los conductores de motos y al 55% de quienes realizan viajes en automóvil.

La falta de trabajo también tuvo un peso importante en la decisión. El 40% de los motociclistas y el 34% de los conductores de autos señalaron que encontraron en la plataforma una alternativa al desempleo.

El relevamiento muestra así dos situaciones dentro del empleo en plataformas: quienes lo combinan con otra ocupación y quienes dependen de los viajes para sostener sus ingresos. Incluso entre los primeros, la actividad puede aportar una parte sustancial del presupuesto.

El vínculo con la informalidad

El estudio también examinó cambios en la proporción de trabajadores sin aportes previsionales después del ingreso de la plataforma en Buenos Aires y Córdoba. Para la capital del país estimó una reducción de 3,74 puntos porcentuales entre personas de 20 a 35 años, en un período atravesado por la pandemia.

En Córdoba calculó una disminución de 4,4 puntos porcentuales tras el inicio de operaciones en junio de 2024. Los autores plantearon que mayores ingresos podrían reducir algunas barreras a la formalización, aunque advirtieron que los resultados deben interpretarse con cautela.

Esos indicadores no significan que los conductores hayan pasado automáticamente a tener una relación laboral formal. Tampoco permiten equiparar la generación de ingresos mediante una aplicación con el acceso a un empleo registrado.

Una actividad con efectos sobre otros sectores

El análisis del empleo en plataformas también contempló el movimiento económico vinculado con los viajes. Entre las actividades relacionadas aparecen el combustible, el mantenimiento de vehículos, los seguros, las telecomunicaciones y los servicios financieros.

Para la empresa estudiada, CIPPEC estimó cerca de 14.000 puestos indirectos e inducidos durante 2025, sin contar a los conductores. La cifra incluye tanto la demanda sobre proveedores como los efectos del consumo de los hogares.

El valor agregado bruto calculado fue de $1,154 billones, equivalente al 0,14% del PBI de ese año. Se trata de una estimación del impacto económico de la actividad analizada, diferente de los ingresos individuales que recibe cada trabajador.