“Pudimos sacarlo adelante”: el desahogo de los jugadores de Patronato tras mantenerse en la Primera Nacional

Los jugadores de Patronato Maximiliano Rueda, Alejo Miró y Augusto Picco compartieron sus sensaciones en el programa Buenas Noches, que se emite por Elonce, luego de asegurar la permanencia en la Primera Nacional. El equipo rojinegro empató 0 a 0 frente a Atlético Rafaela y terminó el campeonato con 38 puntos, uno por encima de Nueva Chicago, que descendió tras perder ante Chacarita.

El resultado puso fin a una temporada de incertidumbre, en la que el plantel debió afrontar lesiones, cambios de objetivos y la presión de luchar por mantener la categoría. Los tres futbolistas coincidieron en destacar la unión del grupo para superar el tramo decisivo del campeonato.

Augusto Picco, quien terminó la temporada como capitán, reconoció que el partido había generado una fuerte carga emocional. “Fue un alivio hoy levantarnos y saber que se terminó el sufrimiento este, porque la verdad que la cabeza estaba pensando todo el tiempo en eso”, expresó.

La fortaleza del plantel en una temporada complicada

Maximiliano Rueda analizó el rendimiento del equipo y reconoció que las expectativas iniciales eran diferentes. Las lesiones y la exigencia del campeonato obligaron al plantel a modificar sus aspiraciones a medida que avanzaban las fechas.

“A principio de año teníamos otro objetivo. Creo que Patronato nos demanda eso”, sostuvo. Al referirse a la respuesta de sus compañeros, destacó: “Por suerte el equipo en ningún momento cayó, entonces pudimos sacar con nuestras armas lo que fue la permanencia”.

El futbolista también valoró el desempeño de los juveniles que asumieron responsabilidades durante los momentos más exigentes. “Los chicos a los que les tocó entrar, la gran mayoría chicos del club, lo hicieron muy bien y pudimos sacar esto adelante”, afirmó. Picco, por su parte, destacó la preparación del encuentro ante Atlético Rafaela. “Puertas adentro estábamos con mucha confianza, sabíamos que veníamos haciendo las cosas bien”, aseguró sobre el trabajo realizado durante la semana previa.

Alejo Miró y su regreso después de una insuficiencia renal

Uno de los testimonios más personales fue el de Alejo Miró, de 21 años, quien estuvo aproximadamente dos meses alejado de las canchas por una insuficiencia renal. Su recuperación coincidió con las últimas fechas del campeonato, por lo que debió recuperar su condición física mientras el equipo disputaba partidos decisivos.

“Pensé que no iba a volver a jugar y tuve muy poco tiempo de recuperación para volver a jugar”, confesó. El futbolista también reconoció que existía preocupación por una posible recaída y por las exigencias físicas del regreso.

La posibilidad de disputar los últimos encuentros representó un desafío personal. “Me puse la camiseta igual y por suerte sacamos ese punto que valió oro”, expresó sobre el resultado que permitió asegurar la continuidad del Rojinegro en la categoría. Miró también recordó las sensaciones previas al encuentro. “La noche anterior no te voy a decir que no dormí, pero sí me daba vueltas la cabeza”, contó. Después de superar aquella instancia, pudo recuperar la tranquilidad que había perdido durante las semanas anteriores.

El acompañamiento de las familias

La entrevista permitió conocer cómo vivieron los familiares de los futbolistas la definición del campeonato. Rueda explicó que el entorno cercano también debió afrontar las críticas y la preocupación por la situación deportiva. “Ellos son los que más sufren”, reconoció. Luego agregó: “Uno lo tiene muy presente a la familia, de tratar de disfrutarlo con ellos, que son los que terminan sufriendo igual o peor que nosotros”.

El jugador contó que su padre, su esposa y un amigo estuvieron presentes en Rafaela. La imagen de su papá emocionado antes del encuentro fue uno de los recuerdos que conservó de aquella jornada. “Lo traté de tomar como que me pasaba fuerza”, relató.

Picco también compartió parte de su recorrido personal. Oriundo de Arroyito, Córdoba, llegó a Patronato a los 15 años y comenzó su formación en la pensión del club, donde convivió con otros jóvenes que buscaban desarrollarse como futbolistas profesionales. “Si vuelvo el tiempo atrás quizás es más de lo que yo soñaba. Yo quería jugar en Primera y hoy ya llevo tres años en el plantel, haber llevado la cinta, la verdad es que es más que un sueño”, manifestó.

Los goles de Rueda y el sentimiento por el club

Durante la charla, Rueda repasó algunas de sus actuaciones y eligió el gol convertido frente a Agropecuario como su favorito de la temporada.

“El de Agropecuario para mí fue el mejor por cómo le pegué, por dónde entró la pelota”, explicó. Sin embargo, admitió que la situación del equipo muchas veces condicionó la alegría por sus conquistas individuales.

Miró, en tanto, habló sobre su vínculo con Patronato, institución a la que también llegó durante su adolescencia. “Somos chicos del club, Maxi también, amamos al club y nunca pensamos que íbamos a llegar a este momento”, expresó.

El mensaje de los jugadores para los hinchas

En el cierre de la entrevista, Picco reconoció que la campaña estuvo lejos de las expectativas y dedicó unas palabras a los simpatizantes que acompañaron al equipo.

“Lo primero era pedirle disculpa al hincha porque el verdadero hincha que siente los colores desde chico este año la pasó muy mal y nosotros también porque nosotros también queremos mucho el club”, manifestó.

El capitán también valoró a quienes continuaron respaldando al plantel durante los resultados adversos. “Tuvimos momentos muy malos este año y hubo mucha gente que acompañó y que apoyó”, señaló.

Finalmente, concluyó: “El enojo se entiende. Entonces eso, pedirle disculpas y agradecerle por haber estado más que nada en las difíciles”.