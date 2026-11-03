La Comisión Vecinal Gobernador López Jordán cerró su gestión y destacó las obras realizadas

REDACCIÓN ELONCE
La Comisión Vecinal Gobernador López Jordán realizó su acto de cierre de gestión y avanzó en la renovación de autoridades. Su presidente saliente, Jonathan Álvarez, destacó las mejoras en infraestructura y servicios públicos. Representantes municipales y policiales acompañaron el encuentro.
La Comisión Vecinal Gobernador López Jordán realizó su acto de cierre de gestión en Paraná, con un balance de las obras concretadas durante los últimos dos años y una asamblea para iniciar la renovación de autoridades. El presidente saliente, Jonathan Álvarez, repasó las mejoras alcanzadas en el barrio y agradeció el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná.
Entre las intervenciones mencionó la pavimentación de diez cuadras, la ejecución de obras de cloacas, la instalación de luminarias LED y la incorporación de contenedores. También valoró las gestiones que permitieron mantener en el sector la cabecera de la línea de colectivos anteriormente identificada como 1 y actualmente denominada D.
“La verdad estamos orgullosos y felices por todo lo que ha hecho la gestión de la intendenta Rosario Romero”, expresó Álvarez durante el móvil de Elonce.
Las obras pendientes y la continuidad del trabajo vecinal
Aunque destacó los avances, el dirigente reconoció que todavía existen demandas que deberán ser atendidas por la próxima comisión directiva. En ese sentido, consideró necesario sostener los reclamos y las gestiones ante las autoridades municipales.
“Los vecinos están contentos, obviamente que quedaron obras pendientes, pero es seguir reclamando, insistiendo, gestionando porque siempre dije que una gestión no termina con otra gestión”, manifestó.
Álvarez también confirmó que continuará vinculado a las actividades comunitarias, aunque no desde la presidencia. “Participando, acompañando de afuera, como lo hice durante dos años anteriores”, señaló sobre su futuro dentro de la organización.
Cómo será la renovación de autoridades
Mabel, representante de la Dirección de Vecinales de la Municipalidad de Paraná, explicó los procedimientos que deberán cumplir los vecinos interesados en integrar la próxima conducción.
“Se renueva la comisión directiva, todas las vecinales cada dos años”, indicó. Además, precisó que las autoridades salientes deben convocar a una asamblea con 30 días de anticipación para informar los requisitos y establecer el cronograma electoral.
La funcionaria aclaró que las fechas definitivas dependerán de la cantidad de agrupaciones que se presenten. “Puede ser única lista o puede haber más de una lista”, explicó. Los trámites correspondientes se realizan mediante la plataforma digital Mi Paraná. También se refirió a la recuperación de espacios de participación barrial que habían permanecido inactivos. “A nosotros nos pone muy contentos y ahora este año por suerte han empezado a funcionar algunas vecinales que estaban acéfalas hace un par de años”, destacó.
El acompañamiento policial a los vecinos
El encuentro contó con la presencia del comisario Lorenzo Romero, de la Comisaría Décimo Segunda, quien destacó la importancia de mantener una comunicación permanente con las organizaciones barriales.
“Hemos sido invitados por el presidente de la Comisión Vecinal López Jordán a participar del cierre de gestión”, comentó el funcionario policial.
Sobre el vínculo con la comunidad, sostuvo: “Siempre trabajando de manera mancomunada con el vecino, con la comisión vecinal, atendiendo sus inquietudes, tratando de dar una respuesta a cada uno de los planteos que nos han hecho”.
Destacaron el compromiso de quienes integran las vecinales
Por su parte, Liliana Monzón, vinculada al trabajo comunitario desde la Jefatura Departamental de Policía, resaltó la importancia de generar espacios de diálogo entre las instituciones y los vecinos.
La referente puso especial énfasis en el carácter voluntario de las tareas que desarrollan quienes integran estas organizaciones. “Ellos están haciendo el todo por el todo por su comunidad, pero sin percibir ninguna clase de dinero, sin ningún pago”, manifestó.
“Quien pone su tiempo, que es lo más valioso que tiene cada ser humano, a disposición de su comunidad, es digno de admirar”, concluyó.