La Escuela Nº 23 “Gral. Rudecindo Alvarado” invita a una peña este sábado

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Nº 23 “Gral. Rudecindo Alvarado”, ubicada en la zona de El Brete, realizará este sábado 7 de noviembre la segunda edición de su peña. Habrá música, danzas tradicionales y presentaciones de los alumnos. Desde la institución brindaron detalles a Elonce sobre las entradas y los artistas invi
La Escuela Nº 23 “Gral. Rudecindo Alvarado” realizará una peña este sábado 7 de noviembre, en la zona de El Brete. La institución educativa organizará la segunda edición del encuentro cultural, que contará con la participación de estudiantes, docentes y artistas invitados, quienes ofrecerán espectáculos musicales y danzas tradicionales.
En diálogo con Elonce, Luciana Acosta, docente y organizadora del evento, destacó el trabajo de la comunidad educativa para concretar la propuesta. “Es nuestra segunda edición de la peña del Brete, que con mucho entusiasmo estamos organizando el personal directivo y el personal docente de esta institución”, expresó.
La docente resaltó especialmente el protagonismo de los estudiantes durante la celebración. “Junto con los niños, que ellos van a ser los participantes y los protagonistas de esta noche”, manifestó. Además, agregó: “También nos van a estar acompañando un montón de artistas, cantantes y grupos de ballet que vienen a colaborar con nosotros”.
Artistas invitados y valor de las entradas
Entre los artistas y agrupaciones que participarán se encuentran el Ballet del Bastión, Enlace Litoral, Raíz Viva, el grupo de adultos Jacarandá, los hermanos Corradini, Legado Folk, la Montielera Entrerriana, Gualicheros, Andrés Monzón y Soy Tu Cumbia.
Acosta explicó que algunos de los participantes fueron alumnos de la institución y decidieron sumarse voluntariamente a la iniciativa. “Son exalumnos de la institución que quisieron colaborar con la escuelita”, señaló.
Respecto de las entradas, informó que las anticipadas tendrán un valor de $4.000 y podrán adquirirse en la escuela hasta el viernes 6 de noviembre, a las 18 horas. En tanto, quienes concurran directamente el sábado podrán comprar sus entradas en puerta por $6.000.
Los alumnos realizaron una invitación especial
Durante el móvil de Elonce, los estudiantes también participaron de la convocatoria y prepararon una payada para invitar a los vecinos a compartir la celebración.
“Permiso, buenos paisanos, un saludo vengo a dar. Este 7 de noviembre los queremos invitar. Con guitarra y chamamé, con acordeón y tradición, la escuela del Brete los llama a compartir la reunión”, recitaron los chicos.
Luego, completaron la invitación: “Que se arrimen los amigos, que se venga el vecindario, que habrá fiesta y alegría para disfrutar entre paisanos. Que no se queden en su casa, vengan todos a festejar, que en la escuela del Brete los vamos a esperar”.