Emilia, Lali y María Becerra repudiaron un violento ataque contra mujeres trans en Palermo

Lali Espósito, María Becerra y Emilia Mernes repudiaron el ataque contra mujeres trans y travestis ocurrido en los Bosques de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. Las artistas se pronunciaron públicamente luego de que circularan videos en los que se observó a un numeroso grupo de jóvenes agrediendo a las víctimas en las inmediaciones del Lago de Regatas.

El episodio ocurrió en la intersección de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, donde adolescentes que circulaban en bicicleta y a pie fueron señalados como responsables de una serie de agresiones. Según los testimonios de las víctimas, los ataques comenzaron con insultos, burlas y provocaciones, pero posteriormente escalaron hasta convertirse en una agresión física.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a varios jóvenes utilizando conos de señalización, palos, una cubierta y otros elementos para intimidar y atacar a las mujeres. La situación generó indignación y motivó pronunciamientos de organizaciones sociales, referentes del colectivo LGBTIQ+ y figuras del espectáculo.

El fuerte mensaje de Lali contra la violencia

Una de las primeras artistas en expresar su rechazo fue Lali Espósito, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar tanto la violencia ejercida contra las víctimas como la atención que algunos medios de comunicación dedicaron al episodio.

"Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis, personas trans que están trabajando en la calle... Total normalidad y silencio", escribió la cantante.

Con esas palabras, Lali puso el foco en la gravedad de las agresiones y cuestionó la diferencia de tratamiento informativo entre determinados acontecimientos del espectáculo y los hechos de violencia contra personas trans.

María Becerra pidió compromiso para frenar las agresiones

Por su parte, María Becerra también manifestó su preocupación por lo sucedido y remarcó la necesidad de que el rechazo a estas situaciones no quede limitado a las personas directamente afectadas.

"Lo que pasó con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna mucho", expresó la artista a través de sus redes sociales.

En su publicación, sostuvo que "el compromiso también tiene que ser de las personas heterosexuales" y destacó la importancia de involucrarse frente a los episodios de discriminación y violencia.

Además, afirmó que "nadie debería vivir con miedo por ser quien es ni acostumbrarse a la violencia", en un mensaje que recibió repercusión entre sus seguidores.

Emilia Mernes también se sumó al repudio

La cantante entrerriana Emilia Mernes se sumó a las manifestaciones públicas de rechazo al ataque ocurrido en Palermo.

"¡No podemos permitir que estas cosas sucedan!", expresó la artista, quien compartió su indignación por las agresiones registradas en los videos.

Las declaraciones de las tres cantantes se produjeron en medio de la difusión de las imágenes del episodio, que provocaron numerosos cuestionamientos hacia los responsables y renovaron el debate sobre la violencia y la discriminación contra las personas trans y travestis.

Cómo ocurrió el ataque en los Bosques de Palermo

De acuerdo con los relatos de las víctimas, el conflicto comenzó cuando un grupo de adolescentes que se desplazaba por la zona lanzó insultos y comentarios ofensivos contra mujeres trans que se encontraban en las inmediaciones del Lago de Regatas.

Después de recibir respuestas verbales, algunos de los jóvenes se retiraron, pero regresaron acompañados por más personas. En ese momento se produjo una agresión grupal, durante la cual utilizaron distintos objetos para intimidar y golpear a las víctimas.

"Palazos a trans" Porque un grupo de adolescentes se organizaron para ir a "cazar" trans a los bosques de Palermo: filmaron todo el ataque con palos y lo subieron a sus redes con emojis de risas. https://t.co/ynUEXSGGqb — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 2, 2026

Los videos del episodio circularon posteriormente en redes sociales, donde también fueron acompañados por comentarios burlones hacia las mujeres agredidas.

Vecinos y automovilistas que presenciaron la situación dieron aviso al 911. Sin embargo, los agresores escaparon en bicicleta antes de la llegada de los efectivos policiales y, según la información difundida, no se registraron detenciones.

El episodio generó reclamos por el esclarecimiento de lo sucedido y por la identificación de quienes participaron en las agresiones.

Ante situaciones de violencia de género, se encuentra disponible la Línea 144, un servicio gratuito de atención, contención y asesoramiento.