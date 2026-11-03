Zaira Nara anticipó el verano con tres microbikinis: animal print, bicolor y detalles metálicos

Zaira Nara compartió imágenes del backstage de una campaña de trajes de baño y adelantó algunas de sus elecciones para el verano 2027. La producción reunió tres diseños con estampados, contrastes de color y accesorios metálicos.

Las propuestas incluyeron una bikini de leopardo, otra azul marino con detalles rojos y un modelo verde seco. Cada conjunto presentó una alternativa diferente, tanto por sus terminaciones como por la forma del corpiño.

En las fotografías, la modelo llevó el pelo suelto con ondas. También incorporó anteojos de sol negros rectangulares en una de las combinaciones.

Animal print con un contraste rojo

La primera bikini elegida por Zaira Nara presentó un estampado de leopardo en marrón y negro. El conjunto combinó un corpiño triangular con una bombacha cavada.

El detalle distintivo estuvo en los breteles y las tiras finas rojas. Ese color contrastó con la base animal print y marcó las terminaciones de ambas prendas.

La combinación incorporó así un tono intenso a un estampado de colores clásicos. Las tiras aportaron un punto en común con el segundo conjunto de la producción, que también recurrió al rojo.

Azul marino y un modelo strapless con arandela

La segunda propuesta mantuvo la moldería triangular y la bombacha cavada, pero reemplazó el estampado por una base azul marino. Los pespuntes rojos delinearon las prendas y sumaron el contraste bicolor.

Para la tercera opción, Zaira Nara eligió un corpiño strapless verde seco con frunces. Una arandela metálica plateada, ubicada en el centro, fue el elemento principal del diseño.

Ese último modelo se diferenció de los anteriores por la ausencia de breteles y la incorporación del adorno metálico. Las imágenes reunieron así tres apuestas para la temporada: estampados, costuras contrastantes y accesorios integrados al traje de baño.