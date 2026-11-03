Todos los gobernadores fueron invitados por Nación para reunirse con el Papa León XIV

El canciller Pablo Quirno confirmó este lunes que el Gobierno ya invitó a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a los gobernadores al encuentro que el Papa León XIV mantendrá con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

La convocatoria incluye a mandatarios provinciales de todos los signos políticos, mientras que los expresidentes “todavía no están incluidos” en la lista.

“Al Palacio Libertad están invitados los gobernadores y la vicepresidente”, señaló Quirno.

La recepción será el domingo 8 de noviembre, a las 18.30 horas, pocas horas después de la llegada del pontífice a la Argentina.

La convocatoria provincial no distingue entre aliados y adversarios de la Casa Rosada y los jueces de la Corte Suprema también forman parte de los invitados.

La presencia de mandatarios de todos los partidos ya se había anunciado en septiembre, en una reunión organizativa encabezada por Karina Milei con representantes de la Iglesia y de las jurisdicciones que recibirán al pontífice.

Para justificar la exclusión de los exmandatarios, desde el Gobierno argumentaron que “estarán representados en las fuerzas políticas presentes en el evento”.

Intendente entrerriano participará del encuentro

Desde la municipalidad de Gualegiaychú confirmaron que el intendente Mauricio Davico participará, invitado por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, del encuentro institucional que tendrá lugar el domingo en el Palacio Libertad.

"La invitación cursada al intendente Davico constituye una oportunidad para que Gualeguaychú esté representada en un acontecimiento de especial relevancia institucional, religiosa y social para el país, que convoca a autoridades de distintas jurisdicciones y expresiones políticas", destacaron desde la comuna.

Cuándo llegará el Papa y cómo seguirá su visita

León XIV arribará desde Uruguay al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 a las 16.30. Antes de ir al Palacio Libertad, visitará el monumento al general San Martín y tendrá la bienvenida oficial y un encuentro con Milei en la Casa Rosada.

El Gobierno prevé una última reunión de coordinación este lunes con la avanzada del Vaticano en el Palacio San Martín. Participarán las áreas de Culto y Seguridad, junto con el equipo de Karina Milei, para revisar los recorridos, los traslados y la organización de las actividades.

El lunes 9 de noviembre, el Papa visitará el Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa a las 11.30 frente al Monumento a los Españoles. El martes viajará a Córdoba y regresará a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes.

La visita terminará el miércoles 11, con una recorrida por un complejo penitenciario y una misa a las 10 en Luján. La partida desde Ezeiza hacia Lima está prevista para las 14.