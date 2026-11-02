Gustavo Bastián confirmó que quiere ser gobernador y no descartó competir en una interna del PJ

El intendente de San José, Gustavo Bastián, confirmó que será candidato a gobernador de Entre Ríos por el justicialismo en las elecciones de 2027. Durante una entrevista con Elonce, el dirigente explicó los motivos de su decisión, planteó la necesidad de impulsar una nueva etapa de desarrollo provincial y aseguró que trabaja junto a otros intendentes, militantes y referentes políticos para construir una alternativa electoral.

“Soy candidato porque formamos parte de una generación política que quiere ser protagonista, que tenemos mucha experiencia para aportar”, afirmó Bastián. El jefe comunal, que transita su segundo mandato, sostuvo que su propuesta busca fortalecer la producción, generar empleo y otorgar mayor protagonismo a los municipios en las decisiones económicas.

En diálogo con Elonce, también se refirió al escenario interno del Partido Justicialista, ante la posibilidad de que se suspendan las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Si bien manifestó su intención de construir consensos con otros aspirantes a la Gobernación, no descartó participar de una interna partidaria si no se alcanza un acuerdo.

Gustavo Bastián y su candidatura a gobernador

El intendente explicó que su decisión de competir por la Gobernación surgió de conversaciones con dirigentes de distintas localidades y de la experiencia acumulada al frente del municipio de San José.

“Entre Ríos necesita discutir una nueva etapa de desarrollo que vaya mucho más allá de lo que es las transferencias nacionales. Necesitamos industrializar más, potenciar a nuestras pymes, desarrollar el turismo, agregar valor a lo que producimos y generar empleo en cada localidad”, sostuvo.

Bastián consideró que la provincia cuenta con un potencial productivo que debe traducirse en oportunidades laborales y crecimiento económico. En ese sentido, cuestionó las políticas de los gobiernos nacional y provincial y planteó la necesidad de construir una propuesta diferente desde el justicialismo.

“Los municipios no pueden quedar reducidos a resolver las problemáticas cotidianas, mientras que las decisiones importantes, sobre todo económicas, pasan por otros niveles de Estado”, expresó.

El dirigente insistió en que los gobiernos locales deben tener mayor participación en la planificación económica. “Los municipios en la etapa que viene tienen que ser los protagonistas del desarrollo regional”, afirmó.

El respaldo de otros intendentes y la renovación del peronismo

Consultado por el grupo de intendentes jóvenes que en distintos momentos fue identificado como los sub-40, Bastián explicó que se trató de una denominación periodística y que los encuentros surgieron de una intención compartida de participar en la discusión política provincial.

“Nos empezamos a juntar porque queremos ser protagonistas de lo que viene, tenemos para aportar nuestro conocimiento y nuestra experiencia”, señaló.

En su caso, recordó que lleva siete años de gestión municipal, período durante el cual debió afrontar la pandemia y distintas dificultades económicas.

Sobre el acompañamiento de otros dirigentes, aseguró: “Venimos trabajando con muchos de ellos, recorriendo la provincia con intendentes, con militantes, con referentes políticos y sociales”.

Qué dijo sobre las PASO y una posible interna del PJ

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la posibilidad de que la Legislatura provincial trate un proyecto para suspender las PASO de cara a las elecciones de 2027.

El intendente consideró que primero deberá conocerse qué sucederá con esa iniciativa y sostuvo que las diferencias entre los aspirantes a la Gobernación deberán resolverse en el momento correspondiente.

“Hoy la prioridad está puesta en tratar de hacerle entender a la gente las necesidades que tenemos en cada uno de los lugares que vamos”, expresó.

Ante la consulta sobre cómo podría definir el peronismo sus candidaturas si se suspendieran las primarias, Bastián recordó la tradición de alianzas electorales del justicialismo y defendió la necesidad de ampliar su base política.

“El peronismo siempre fue frentista. Generar alianzas con todos los espacios políticos y creo más en este contexto, y también se lo ve a nivel nacional, que se necesita ampliar nuestras bases políticas electorales para poder hacerle frente a una elección”, explicó.

Respecto de una eventual competencia interna con otros dirigentes que aspiran a la Gobernación, como Adán Bahl, sostuvo que priorizará los acuerdos, pero aceptó la posibilidad de recurrir a los mecanismos partidarios.

“Vamos a trabajar hasta el último momento para poder generar un consenso general y si no se da ese consenso, tranquilamente están esas herramientas”, manifestó.

También remarcó: “Las aspiraciones personales pasan a segundo grado”.

La posibilidad de una compañera de fórmula de la costa del Paraná

Bastián también fue consultado sobre la conformación de una eventual fórmula para competir por la Gobernación y la posibilidad de que una mujer de la costa del Paraná lo acompañe como candidata a vicegobernadora.

El intendente consideró importante garantizar la representación territorial y ampliar la participación de dirigentes de diferentes regiones de Entre Ríos.

“Creo que sí, hay que tener representatividad de todos los lugares”, respondió ante la consulta sobre una posible compañera de fórmula de la costa del Paraná.

En ese sentido, volvió a destacar la experiencia de quienes actualmente ejercen responsabilidades de gobierno en los municipios.

“Hay que recuperar algo en el peronismo que hace tiempo no tenemos que dar esa tarea y es volver a tener la amplitud de poder escuchar a los demás, de poder abrir el juego para que todos puedan participar”, expresó.

Además, señaló que el justicialismo cuenta con dirigentes preparados para asumir responsabilidades provinciales. “Reconocer a los miles de hombres y mujeres que hay a lo largo y a lo ancho de Entre Ríos que están con capacidades de hacerle frente a una gestión provincial”, agregó.

Su relación con Axel Kicillof y el escenario nacional

Consultado sobre su vínculo con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, Bastián reconoció que mantiene una buena relación política, aunque consideró que la discusión sobre las candidaturas nacionales debe desarrollarse en otro ámbito.

“Tengo buena relación, pero esa es una discusión que va por encima de lo que hoy pasa en Entre Ríos”, manifestó.

El intendente insistió: “Tenemos que discutir la política entrerriana de acá”.

También cuestionó las políticas económicas del presidente Javier Milei y planteó que el peronismo deberá trabajar en la conformación de un frente nacional amplio.

“El peronismo tiene que trabajar mucho a nivel nacional para poder hacer un gran frente y ganarle a este gobierno de Milei porque realmente estamos mal”, afirmó.

Bastián vinculó sus cuestionamientos económicos con su experiencia familiar en el sector privado. “Vengo del sector privado, mi familia tiene una PyME, sé lo que hoy es levantar una persiana y estar todos los días dando respuestas”, expresó.

Producción, empleo y recursos energéticos de Entre Ríos

Otro de los ejes de la entrevista fue la situación productiva provincial. El intendente destacó la necesidad de fortalecer la industria, acompañar a las pequeñas y medianas empresas y generar condiciones para ampliar las oportunidades laborales.

Como ejemplo, mencionó la realización de la primera Bienal de la Producción en San José, que reunió a más de 100 empresas, principalmente entrerrianas.

“La clave es el desarrollo productivo, que automáticamente genera empleo y ese empleo va a generar la economía”, afirmó.

Bastián también planteó la necesidad de discutir la distribución de los recursos económicos provenientes de la generación energética de Entre Ríos.

“Entre Ríos hoy es una de las provincias productoras de energía del país y nuestro recurso se lo está llevando el gobierno nacional y nos lo devuelve en migajas”, cuestionó.

San José se prepara para el verano y la visita del Papa a Paysandú

En el tramo final de la entrevista, Bastián repasó la situación de San José y los preparativos para la próxima temporada turística.

El intendente aseguró que el municipio trabajaba en alternativas recreativas frente a las variaciones del nivel del río Uruguay.

“Estamos preparando, trabajando mucho para lo que es la temporada de verano. Aún a pesar de las condiciones del río estamos por inaugurar cuatro nuevos puntos verano”, adelantó.

También recordó que la ciudad había impulsado la propuesta denominada El verano más largo, con actividades previstas desde octubre hasta Semana Santa.

Gustavo Bastián, Intendente de San José, anunció que será candidato a gobernador por el PJ

Por otra parte, se refirió a la visita anunciada del papa León XIV a Paysandú para el sábado 7 de noviembre y a su posible impacto turístico en la región.

“No está colmada todavía, pero hay muchas reservas. Seguramente vaya a ir aumentando porque el paso Colón-Paysandú va a estar muy atorado de gente”, señaló sobre la disponibilidad de alojamiento y el movimiento esperado.

Finalmente, confirmó que había recibido una invitación del intendente de Paysandú para participar de las actividades vinculadas con la visita papal.