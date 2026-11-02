Tras lograr mantenerse en la Primera Nacional, Patronato tuvo un emotivo regreso a Paraná

La permanencia de Patronato en la Primera Nacional provocó un profundo desahogo entre los jugadores y el cuerpo técnico, que regresaron este lunes a Paraná después del empate sin goles frente a Atlético de Rafaela. El plantel arribó a las instalaciones del club y compartió sus sensaciones con el móvil de Elonce, tras una definición que mantuvo en suspenso su continuidad en la categoría hasta la última fecha.

El Rojinegro terminó el campeonato con 38 puntos, uno más que Nueva Chicago, que descendió luego de perder 2 a 0 frente a Chacarita Juniors. De esta manera, Patronato aseguró su lugar en la segunda división del fútbol argentino después de una temporada en la que los resultados estuvieron lejos de las expectativas iniciales.

Durante el regreso, los futbolistas reconocieron el desgaste que atravesó el grupo y destacaron la importancia de haber cumplido el objetivo. Aunque predominó el alivio, también hubo espacio para la autocrítica y la necesidad de comenzar a planificar el próximo campeonato.

El desahogo del plantel tras evitar el descenso

Renzo Reynaga describió la emoción que sintió el grupo después de confirmar la permanencia.

"Alegría, desahogo total", expresó ante las cámaras de Elonce. Además, señaló que el plantel necesitaba descansar y recuperarse después de una temporada exigente.

El futbolista reconoció que la definición había sido especialmente difícil por las expectativas que existían al comienzo del campeonato.

"Fue un equipo, un grupo que lo sufrimos todo el año", manifestó el delantero, y remarcó que Patronato había conseguido mantener la categoría, aunque consideró que la institución estaba preparada para aspirar a objetivos mayores.

La ansiedad por el resultado de Nueva Chicago

Fernando Evangelista, otro integrante del plantel destacó la importancia de haber superado una jornada decisiva frente a Atlético de Rafaela.

"Obviamente que contento con la permanencia de la categoría. Era un partido complicado para todos", señaló.

El futbolista reconoció que los últimos minutos estuvieron marcados por la incertidumbre, debido a que el resultado del encuentro entre Chacarita y Nueva Chicago también influía en la definición. "Con ansiedad que termine pronto y que siga con ese resultado. Así que felices", expresó.

Marcelo Fuentes destacó la importancia de mantener la categoría

El entrenador Marcelo Fuentes dialogó con Elonce al regresar a las instalaciones de Patronato y destacó que el objetivo conseguido tenía un impacto que trascendía al plantel profesional.

"Detrás de estas cosas hay generaciones de chicos jóvenes, inferiores, un montón de cosas que dependen de que el equipo se mantenga en el profesionalismo", sostuvo. El director técnico explicó que la permanencia permitía sostener el desarrollo de las divisiones formativas y reconoció la satisfacción de haber contribuido a que el club conservara su lugar en la Primera Nacional.

"Estamos muy contentos por haber cumplido este pequeño objetivo de haber podido colaborar para dejar el equipo en la categoría", manifestó.

La falta de gol y una definición angustiante

Fuentes admitió que Patronato podría haber asegurado la permanencia antes de la última fecha, pero señaló que la falta de efectividad ofensiva complicó al equipo durante el campeonato. "Yo lo festejo y el alivio es porque el estrés se generó porque no lo pudimos cerrar antes", expresó.

El entrenador explicó que el equipo había generado oportunidades para conseguir mejores resultados, aunque no logró concretarlas. "Nos costaba mucho definir los partidos", reconoció.

Sobre el empate frente a Atlético de Rafaela, recordó que Patronato dispuso de varias situaciones claras para convertir. "Hubo un tiro en el palo de ellos, pero nosotros generamos cinco o seis situaciones de goles que no las pudimos convertir", señaló.

Marcelo Fuentes habló sobre su futuro en Patronato

Consultado sobre su continuidad, el entrenador evitó anticipar una decisión y explicó que la dirigencia deberá evaluar los pasos a seguir. "Es muy pronto para esta consulta", respondió.

Fuentes indicó que el cuerpo técnico debía reorganizar el trabajo y mantener la preparación física del plantel mientras se definía la planificación deportiva. Sin embargo, aseguró que conserva la motivación para continuar su carrera como entrenador. "Tengo muchísimas ganas de trabajar en fútbol", afirmó.

Finalmente, valoró la oportunidad de haber regresado a la institución y de colaborar para que Patronato mantuviera la categoría. "Muy feliz de que me hayan dado la posibilidad de trabajo", concluyó.